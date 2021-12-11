المدارس.. متعة وتشويق في الحلبة المميزة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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استقبلت حلبة مرسى ياس، طلاب من مدارس مشاركة في برنامج الفورمولا 1 في المدارس، لاختبار أجواء المتعة والتشويق لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي للفورمولا 1 لعام 2021، والتعرف عن قرب على سير عمليات الفرق استعداداً لسباق عطلة الأسبوع.

والقى الطلاب نظرة مقربة على إعداد الفرق، حيث يعمل أعضاء الفرق بجد ونشاط على إعداد السيارات لتشارك في منافسات عطلة الأسبوع، كما يتطلع الطلاب إلى متابعة مجريات السباق الختامي في حلبة مرسى ياس، حيث تحدد نتيجته بطل العالم للسائقين لهذا الموسم.

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