فيرستابن وهاميلتون يتقاسمان التجارب الحرة للجائزة الكبرى للفورمولا 1

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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تقاسم الهولندي ماكس فيرستابن، والبريطاني لويس هاميلتون جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية اللتين أقيمتا أمس على حلبة مرسى ياس ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 عام 2021، وأكدت التجارب الحرة جهوزيتها للحدث الكبير.

والتي تشهد منافسة ثنائية بين هاميلتون وفيرستابن على لقب بطولة العالم هذا العام، إذ سيحسم السباق الختامي في أبوظبي لقب 2021، ويتساوى هاميلتون وفيرستابن في رصيد النقاط في الترتيب العام للبطولة بـ369.5 نقطة لكل سائق، وهي المرة الثانية في تاريخ الفورمولا 1 التي يحسم فيها السباق الختامي البطولة ويدخله الثنائي المتنافس برصيد متساوٍ في النقاط.

وسجل الثنائي توقيتات في التجارب الحرة تعد الأفضل على مضمار حلبة مرسى ياس أول مرة في تاريخ الحلبة وذلك إثر التعديلات التي أجريت على مسارها لزيادة سرعة السائقين والتجاوزات، إذ أصبح زمن اللفة الواحدة أقل بمقدار 10 ثوانٍ عن السنوات الماضية.

وسيطر فريق ريد بل على جولة التجارب الحرة الأولى بعد أن جاء الهولندي ماكس فيرستابن الذي يصارع على لقب البطولة المرة الأولى في تاريخه في صدارة التجارب، إذ سجل فيرستابن أسرع زمن للفة بتوقيت 1.25.009 دقيقة.

وجاء فاليتيري بوتاس سائق مرسيدس ثانياً في الحصة الأولى بفارق 0.196 ثانية عن فيرستابن، فيما اكتفى بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومنافس فيرستابن الرئيس بالمركز الثالث في التجارب الأولى بفارق 0.346 ثانية عن السائق الهولندي.

حضور جيد

وعاد هاميلتون في التجارب الحرة الثانية ليسجل حضوراً جيداً على مضمار حلبة مرسى ياس وخاصة أنه يسعى لتحقيق لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي للفوز ببطولة العالم للفورمولا 1، ليتصدر التجارب الثانية متفوقاً على منافسه فيرستابن الذي أنهى الحصة في المركز الرابع، لتؤكد نتائج التجارب الحرة الأولى والثانية المنافسة الشرسة التي تجمع بين الثنائي من أجل حسم اللقب في أبوظبي.

ونجح هاميلتون في تحسين أزمنته التي سجلها في التجارب الأولى، إذ سجل أسرع زمن على الإطلاق في محاولته الثالثة على إطارات «سوفت» بتوقيت 1.23.691 دقيقة، فيما حل الفرنسي استيبان أوكون، سائق فريق بين رينو ثانياً بفارق 0.343 ثانية عن هاميلتون.

وأنهى فاليتيري بوتاس، الذي يخوض سباقه الأخير مع مرسيدس هذا الموسم وسينتقل الموسم المقبل إلى فريق ألفا روميو التجارب في المركز الثالث.

وبدأ هاميلتون الحصة الثانية من التجارب على إطارات «ميديوم» ولكنه لم ينجح في تحسين أزمنته إلا بعد الانتقال إلى إطارات «سوفت» لتظل الإثارة مستمرة مع منافسه فيرستابن حتى موعد السباق النهائي يوم الأحد المقبل على بطولة العالم للفورمولا 1، وأنهى فيرستابن الحصة رابعاً وبفارق 0.641 ثانية عن هاميلتون وسط معاناة سائق ريد بل بعض الشيء في التجارب الثانية، ولكنه سجل أزمنة جيدة على إطارات «ميديوم».

وتعرض الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فريق ألفا روميو، الذي يخوض سباقه الأخير في عالم الفورمولا 1 إلى حادث بسيط في اللفة الأخيرة من التجارب، إذ اصطدمت مؤخرة سيارة رايكونن بالجدار الجانبي بعد تعرض السيارة لانزلاق الإطارات الخلفية عند المنعطف الرابع عشر ليرفع العلم الأحمر الذي أنهى التجارب رسمياً.

ولم يتعرض رايكونن لأذى وخرج من سيارته سليماً، إذ جاء الاصطدام بسيطاً بالجدار وخاصة في ظل معايير الأمان والسلامة المتوافرة في حلبة مرسى ياس، فيما تعرضت سيارته لبعض الأضرار.

وتتواصل اليوم السبت فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى أبوظبي 2021 بجولة التأهيل الرسمية في الساعة الخامسة مساء والتي يتحدد أثرها مراكز السائقين للانطلاق في السباق الرئيس الذي ينطلق غداً.

منافسة

وتشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 منافسة ثنائية بين هاميلتون وفيرستابن على لقب بطولة العالم هذا العام، إذ سيحسم السباق الختامي في أبوظبي لقب 2021.

ويتساوى هاميلتون وفيرستابن في رصيد النقاط في الترتيب العام للبطولة بـ369.5 نقطة لكل سائق، وهي المرة الثانية في تاريخ الفورمولا 1 التي يحسم فيها السباق الختامي البطولة ويدخله الثنائي المتنافس برصيد متساوٍ في النقاط.

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