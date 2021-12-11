جداريات «الخمسين» تزيّن «ياس»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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استقبلت حلبة مرسى ياس، مساء أول من أمس، طلاب المدارس المشاركين في برنامج الفورمولا 1 في المدارس، لاختبار أجواء المتعة والتشويق لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي للفورمولا 1 لعام 2021، والتعرف عن قرب على سير عمليات الفرق استعداداً لسباق عطلة الأسبوع.

وشارك الطلاب في فعاليات الجولة المفتوحة في منطقة صيانة الفورمولا 1، حيث تمكنوا من إلقاء نظرة مقربة على مرائب الفرق، حيث يعمل أعضاء الفرق بجد ونشاط على إعداد السيارات لتشارك في منافسات عطلة الأسبوع، كما يتطلع الطلاب إلى متابعة مجريات السباق الختامي في حلبة مرسى ياس، حيث تحدد نتيجته بطل العالم للسائقين لهذا الموسم.

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