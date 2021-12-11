«جمعة العائلات» تجذب الصغار

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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توافد الآلاف من عشاق الفورمولا1 أمس، خاصة من العائلات بصحبة صغارهم إلى حلبة مرسى ياس عبر بوابات الدخول الرئيسية للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المخصصة للعائلات «جمعة العائلات»، إذ توجهت العائلات ومنذ الساعات الأولى لقضاء أمتع الأوقات في الواحات الترفيهية ومنطقة مشجعي فورمولا1 وتلة أبوظبي ذات الشعبية الهائلة..

والتي تستضيف العديد من الفعاليات التراثية والترفيهية، كما استمتع الحضور بمشاهدة الأحداث ومجريات الحماسية لبطولة جي بي 3 وفورمولا2 والتجارب الحرة للفورمولا1 التي استضافها مسار السباق في حلبة مرسى ياس.

وتحتضن حلبة مرسى ياس مجموعة من الفعاليات الترفيهية لتقدم تجربة استثنائية لآلاف الزوار من الأطفال وعائلاتهم القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي.

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