هورنر: أطالب حكام السباق بتطبيق القوانين بعدالة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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طالب كريستيان هورنر مدير فريق ريد بل بتطبيق القوانين بعدالة من جانب حكام السباق في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الجولة الختامية من بطولة العالم موسم 2021 والتي ستحدد هوية الفائز باللقب ما بين فيرستابن وهاميلتون.

وقال هورنر إنه في حالة غياب الثبات والعدالة في قرارات مراقبي السباق سيكون التحكيم «أضحوكة» وخصوصاً بعد الجدل الذي أثير في أكثر من مناسبة بشأن قرارات حكام السباق بعد عدد من الحوادث في الجولات الماضية بين هاميلتون وفيرستابن وآخرها السباق الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. .

وجاء حديث هورنر تعليقاً على تذكير مايكل ماسي مدير سباق الفورمولا 1 بأنه قد يتم اتخاذ عقوبات أو حسم نقاط في السباق في أبوظبي في حال حدوث أمر غير طبيعي.

وتابع هورنر: «القوانين موجودة منذ بداية الموسم من الأساس والأمر ليس بجديد، ولا أحد يريد أن تنتهي البطولة بقرار من حكام السباق بعيداً عن المنافسة في مضمار الحلبة، والجميع يريد أن يرى سباقاً تنافسياً بين هاميلتون وفيرستابن».

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