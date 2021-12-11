18 فريقاً في نهائيات الألعاب الحكومية اليوم

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تختتم فعاليات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الحكومية، اليوم، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قرية إكسبو دبي برعاية رسمية من «ماي ووش».

وتقام المنافسات النهائية في الفئات الثلاث المجتمعية والجهات الحكومية (سيدات ورجال) بمشاركة 18 فريقاً وبواقع 6 فرق في كل فئة.

وأقيمت منافسات اليوم الأول والثاني في أجواء تنافسية مثيرة، وأظهرت الفرق المشاركة مستويات قوية تعكس روح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي يرقى إلى رسالة ومضمون المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 2018 لتكون أول مبادرة حكومية من نوعها في العالم.

وضمنت 6 فرق في فئة الجهات الحكومية (سيدات) عبورها إلى المنافسات النهائية، أمس، وهي شرطة أبوظبي، «أف 3»، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبلدية دبي.

وكانت 6 فرق ضمنت تأهلها في الفئة المجتمعية، أول من أمس، وهي «أف 3» و«بي هيلثي دي أكس بي» و«باروفيت جيم» وسبيريت ليفيل و«لافا» وفريق أبوظبي، فيما اختتمت التصفيات التأهيلية في فئة الجهات الحكومية (رجال) في ساعة متأخرة من مساء أمس، وحدد على إثرها الفرق المتأهلة إلى النهائيات.

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