التشيك وإيطاليا يتصدران «دولية دبي للمظلات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر منتخبا التشيك وإيطاليا (2) منافسات «دقة الهدف» في ختام جولتي اليوم الأول من بطولة دبي الدولية للمظلات، التي تحظى برعاية ودعم كريمين وكبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام بنادي سكاي دايف دبي، الذي يعد أجمل مناطق القفز المظلي في العالم.

حقق كل من إيطاليا (2) والتشيك في نهاية الجولة مجموع 04 سم، وحل ثالثاً منتخب روسيا برصيد 06 سم، ورابعاً منتخب إسبانيا برصيد 09 سم، ومنتخبنا الوطني خامساً متساوياً مع منتخب ألمانيا برصيد 10 سم.

وجاء المنتخب الإيطالي 1 في المركز السابع برصيد 11 سم، ومنتخب أمريكا 1 ثامناً برصيد 12 سم، وألمانيا 2 تاسعاً برصيد 13 سم، ومنتخبنا الوطني 1 عاشراً وتساوى معه المنتخب البحريني الشقيق برصيد 14 سم، ثم منتخب الإمارات (بطولة عربية) برصيد 13 سم، وجاء منتخب البحرين في الثاني عربياً ثم المنتخب المصري ثالثاً والليبي رابعاً.

صدارة إسبانية

وتصدر منتخب إسبانيا مسابقة التزحلق على الماء «فري ستايل» برصيد 21 نقطة، وتلاه في المركز الثاني منتخب كندا والنرويج برصيد 17 نقطة، ثم منتخب إيطاليا رابعاً برصيد 14 نقطة، ثم منتخب أندونيسيا خامساً برصيد 13 نقطة، وتساوى منتخب أوكرانيا وبولندا في الرصيد 12 نقطة ليحتلا المركز السادس معاً.

شراكة سباعية

على صعيد الفردي، تساوى في المركز الأول بعد أن حققوا العلامة الكاملة برصيد 100 نقطة، سبعة متسابقين وبينهم نجم منتخبنا الوطني عبدالباري قبيسي، ويانك بيسون، وسباستيان دراتوا، وايجور بوجاتشيف، وبابلو هيرنانديز، وكيرت بارثولومبو، وجايسون ساندرز، وتبعهم في المركز الثامن المتسابقة الإماراتية كورنيليا ميهاي، والإيطالي فرنشيسكو برصيد 98.901 نقطة، وفي العاشر تساوى ثلاثة متسابقين وهم ماريو فاتوروسو وسيدريك فيجا ريوس وجاستن السعر.

تفقد واطمئنان

من جانب آخر، تفقد العميد سيف مهير المزروعي نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، سير منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، التي يشارك فيها 350 متسابقاً، يمثلون 29 دولة، وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بنادي سكاي دايف دبي بالجميرا.

وفي الزيارة التي رافقه فيها نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، نائب مدير اللجنة المنظمة، اطلع على نقاط تأمين الموقع ومنطقة الهبوط للمظليين وطريقة التحكيم وغرف الإسعاف وعلاج المصابين واستمع إلى شرح المدربين، والتقى الفريق البحريني للمظلات المشارك في البطولة.

وقد أثنى المزروعي على الإمكانات المتوافرة وعلى روعة التنظيم وحيا الجهود المقدرة للجنة المنظمة واللجان الفرعية متمنياً للجميع التوفيق والسلامة وللبطولة النجاح المنشود.

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