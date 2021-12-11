محامل زايد بن حمدان تسيطر على سباق السلع لـ «شراعية 43 قدماً»

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

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توج «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق السلع للمحامل الشراعية 43 قدماً، الذي أقيم أول من أمس، ضمن مهرجان السلع البحري الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وسيطرت محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على المراكز الخمسة الأولى في السباق، حيث احتل المركز الثاني المحمل «السهم»، فيما جاء ثالثاً «حشيم»، وفي المركز الرابع «زلزال»، وخامساً «مهاجر».

واحتل المحمل «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير المركز السادس في السباق، وفي المركز السابع جاء «العز» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وثامناً «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي، وتاسعاً «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أما عاشر المراكز فكان من نصيب «نزاع» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق الذي بلغ مجموع جوائزه 3 ملايين درهم، مشاركة 102 محمل شراعي من مختلف إمارات الدولة، مما يعكس أهمية الحدث الذي يقام ضمن مهرجان السلع البحري، إذ حصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 210 آلاف درهم، فيما حصل الثاني على 170 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم، بينما توزعت الجوائز المالية للمراكز من الرابع وحتى العاشر بين 115 و72 ألف درهم.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، العضو المنتدب.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، العضو المنتدب الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق ومختلف الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي، والتي كان لها أثر كبير في تطور وازدهار الرياضات البحرية والتراثية في الدولة.

وأشاد الرميثي بمستوى السباق وأداء جميع المشاركين، موجهاً التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز محامل سموه بالمراكز الأولى في السباق والأداء القوي على مدار السباق بالكامل.

وأشاد بالتزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للجميع، إضافة إلى الشروط والمواصفات القياسية والفنية الخاصة بالمحامل المشاركة مما وفر منافسة عادلة بين الجميع، مؤكداً أن مهرجان السلع البحري يعد واحداً من المهرجانات المهمة التي تساهم في تطور الرياضات البحرية التراثية في الدولة.

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