5 مرشحين لألقاب «عالمية أبوظبي للسباحة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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وجه حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، رسالة ترحيب بالمشاركين في بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة (25 مترًا)، التي تستضيفها أبوظبي وتنطلق الخميس المقبل بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وتختتم 21 من الشهر الجاري، و كذلك المهرجان العالمي للألعاب المائية الذي يقام في نفس التوقيت، ويشهد مشاركة كبيرة بمختلف المنافسات والمسابقات.

وعبر المسلم عن سعادته البالغة بالمشاركة الكبيرة من الرياضيين والمدربين والحكام في النسخة الـ 15 من البطولة، وقال: بكل تأكيد سيكون حدثاً فريداً لاسيما أن التجمع كبير وفريد من نوعه لرياضات الألعاب المائية في مكان واحد بأبوظبي.

وستكون الأنظار مسلطة على السباحة في الأحواض القصيرة بمشاركة نخبة السباحين من مختلف دول العالم، لن يقتصر الحدث على بطولة المسافات القصيرة، فالجميع ينتظر سباقات المياه المفتوحة ومن أبرزها الماراثون لمسافة 10 كلم، وأسرة الاتحاد الدولي للسباحة، تتطلع قدماً لهذا التجمع في أبوظبي، المدينة النابضة بالحياة والأحداث الكبيرة.

حيث تتوفر جميع المقومات اللازمة لإقامة هذا الحدث الضخم للألعاب المائية، بفضل الاحترافية والالتزام من القائمين على تنظيم الحدث، ودعم الرعاة والشركاء ووسائل الإعلام.

ووجه المسلم الشكر بالنيابة عن أسرة الاتحاد الدولي للسباحة، إلى اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للسباحة والجهات الحكومية على الجهود الكبيرة التي قاموا بها لإقامة النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة، والتأكيد على مكانة الحدث دولياً.

5 مرشحين

ارتفعت درجة الترقب مع اقتراب انطلاقة المنافسات، لاسيما أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة في التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، التي تعد أحد أهم أحداث أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام على هامش البطولة.

ويتضمن برنامج المهرجان التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بطولة العالم للغطس للفرق، سباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

وتضم قائمة المرشحين، كلاً من الفرنسي جاري هانت، الحاصل على جائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي للسباحة في أعوام 2015، 2016، 2018 و2019، ويسعى بعد أن حصل على الجواز الفرنسي بدلاً عن البريطاني في 2020 إلى تمثيل فرنسا بأفضل شكل ممكن في أولمبياد باريس 2024.

ويأتي الأمريكي ستيف لو بو ثاني المرشحين، وهو أول سباح أمريكي يفوز بميدالية ذهبية للقفز العالي في بطولات العالم، حيث تقلد الميدالية الذهبية في النسخة 17 من بطولة الاتحاد الدولي للسباحة العالمية في بودابيست، وبعد أدائه المبهر في تلك البطولة، فاز بجائزة أفضل سباح في العالم للعام 2017.

وسيكون هدفه من المشاركة في نسخة أبوظبي، إضافة المزيد من الميداليات لتلك التي حصل عليها عن فئة 17 متراً في بطولة العالم للقفز العالي في 2019 بالصين.

ويحل المكسيكي جوناثان باريديس ثالث المرشحين، وسبق أن قدم أداءً جيداً في فئة الرجال 27 متراً في بطولة العالم بمدينة جوانزو الصينية عام 2019، وتوج بالميدالية البرونزية، ويتمنى السباح المكسيكي أن تساهم تدريباته القوية، إضافة لدروس الباليه التي حصل عليها مؤخراً، في صعوده إلى منصة التتويج في بطولة أبوظبي.

ويدخل الروسي أرتيم سيلشينكو كرابع المرشحين، حيث يتطلع سيلشينكو لتكرار الأداء القوي في فئة الرجال 27 متراً في بطولة العالم للسباحة في كازان 2015، حينما فاز وقتها بالذهبية، ويتمتع السباح المولود في مدينة فورونيزه بثقة كبيرة حالياً حصل عليها بعد أن تجاوز رقمه الشخصي القياسي (447.75) في بطولة كأس العالم للقفز العالي في 2016 والتي أقيمت في أبوظبي.

أما خامس المرشحين فهو الإيطالي أليساندرو دي روسي، الذي ظهر للمرة الأولى في كأس العالم للقفز العالي في كازان 2014، وفاز بعدها بالميدالية الفضية لثلاث سنوات متتالية ويسعى هذه المرة للصعود إلى منصة التتويج عندما يعود للعاصمة الإماراتية مجدداً في نهاية هذا العام بعد مشاركته الأولى هنا في أبوظبي عام 2016.

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