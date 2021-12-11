سالم عبد الرحمن بطل كأس حمدان بن راشد للشطرنج الخاطف

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تُوّج سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني بلقب بطولة كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج الخاطف، التي نـظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، واختتمت منافساتها أول من أمس، بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج ومجلس دبي الرياضي.

وتصدر سالم عبد الرحمن مسابقة الشطرنج الخاطف بـ8.5 نقاط، متقدماً بنصف نقطة عن المصري باسم أمين صاحب المركز الثاني بكسر التعادل أمام الهندي نيهال سارين، وحل الجزائري بلال بالحسن رابعاً والمجري فيكتور إردوش خامساً، وتوجت الكازاخستانية زانسايا عبد الملك بجائزة أفضل لاعبة.

وحضر حفل الختام إبراهيم محمد البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وحسين عبد الله خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والرياضات الذهنية، وبشار قوتلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

من جهة أخرى، حصد الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف لقب بطولة الشطرنج السريع.

وأعرب الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري مدير البطولة، عن سعادته بنجاح البطولة وختام المنافسات، مشيداً بالدور الكبير والفعّال لطاقم العمل تحت إشراف المنظم الدولي محمد الحسيني، وأثنى على كفاءة الطاقم التحكيمي برئاسة الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وتوجه سعيد يوسف بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للأنشطة التي ينظمها النادي ومتابعته الحثيثة لكل الأحداث الرياضية في دبي، كما توجه بالشكر لفريق عمل «إكسبو 2020 دبي» الذي لم يدّخر جهداً في التحضير للبطولة وتذليل كل الصعوبات لإنجاحها وإخراجها في أبهى حلة.

لاقت منافسات البطولة إقبالاً كبيراً على منصات البث المباشر التي نقلت من خلالها المباريات وحفلي الافتتاح والختام، ما يعكس الاهتمام المتزايد أخيراً حول العالم بمباريات الشطرنج.

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