«شرطة دبي 3» يتوج بلقب السباق الأول

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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توج زورق «شرطة دبي 3» بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم.

والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس في شواطئ دبي بمشاركة 12 زورقاً من مختلف قارات العالم، مسجلاً زمناً قدره 58.44.96 دقيقة، ليواصل الانفراد بالصدارة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري والذي نال المركز الثاني، محتفظاً بحظوظه حتى السباق الثاني والختامي اليوم.

وأضاف الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي 35 نقطة جديدة إلى رصيد زورق شرطة دبي 3 وصولاً إلى 126 نقطة في الصدارة، بينما أضاف زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري 30 نقطة جديدة رفعت رصيد الفريق إلى 108 نقاط.

وبات زورق «شرطة دبي 3» على أعتاب اللقب العالمي للمرة الأولى في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بعد دخول الفريق كمنافس ضمن البطولة في المواسم الماضية، بينما يسعى عارف الزفين ونادر بن هندي للعودة مجدداً إلى معانقة البطولة العالمية التي نالا شرف الفوز بها مرات عدة آخرها في النسخة السادسة عام 2016.

حل زورق إيطاليا اتش بي أي 96 بقيادة الشقيقين روساريو وجوزابي دي كولا في المركز الرابع تلاه زورق موناكو 6 بقيادة الثنائي الإيطالي ماثيو نيكوليني وتوماسو بولي، وجاء زورق الاتحاد الدولي نيو ستار 9 بقيادة الثنائي ديمتري فادرشيف وميخائيل كيتشيف سادساً الأول تلاه زورق فورستي 16 بينما نال زورق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي والسويدي اريك ستاركفي المركز الثامن.

إسدال الستار

ويسدل الستار اليوم على أحداث وفعاليات جائزة دبي «إكس كات» بإقامة السباق الثاني عند الساعة الثالثة عصراً، والذي سيحسم مصير اللقب وبطل النسخة العاشرة من البطولة العالمية، وتقطع الزوارق المشاركة نحو 63.5 ميلاً بحرياً هي إجمالي مسافة السباق على مسار السباق الأول نفسه وتشمل لفة البداية (ميلين بحريين) و15 لفة حول كورس السباق.

إضافة إلى لفتين طويلتين طول الواحدة (4 أميال بحرية)، ويسبق انطلاق السباق إقامة التجارب الرسمية الثالثة في الجولة عند العاشرة صباحاً كما يقام سباق محاولات تسجيل أفضل الزمن لتحديد المنطلقين في السباق الثاني.

متابعة

تابع منافسات السباق الأوت أعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راشد ثاني العايل وعيسى ناصر وإبراهيم الحداد وجمال زعل بن كريشان.

كما تابعها أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة وسالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي إلى جانب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي والدكتور رافيئلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي (يو أي ام) والذين قاموا بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى زوارق شرطة دبي 3 وأبوظبي 5 وأبوظبي 4.

حرص كل من العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي والعقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري والمقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع والنقيب نادر راشد مدير الفرق الرياضية على حضور ومتابعة السباق.

إهداء

أهدى عارف الزفين قائد زورق «شرطة دبي 3» الفوز بالسباق الأول إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، موجهاً الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام على الدعم والتشجيع والمتابعة.

وقال: الانتصار والتتويج في السباق الأول خطوة مهمة نحو التتويج بلقب النسخة الاستثنائية، وهو نتاج جهد الجميع في الفريق وزميله في قمرة القيادة البطل نادر بن هندي ودعم وتشجيع القيادات الشرطية، الأمر الذي مثّل الدافع للاستمرار نحو الانتصارات، وبالتالي الاقتراب أكثر من معانقة اللقب وتوسيع الفارق مع المنافسين.

وأضاف: الفريق احتاج كثيراً إلى الفوز في طريقه لإهداء القيادة العامة لشرطة دبي اللقب العالمي الأول.

وأكد نادر بن هندي قائد زورق شرطة دبي 3 أنه سعيد بالفوز في السباق الأول واستمرار التفوق في جميع سباقات البطولة العالمية هذا الموسم.

حيث ظل زورق شرطة دبي ملازماً ومواظباً على الصعود إلى منصات التتويج في السباقات الأربعة، وأشاد بجهود الطاقم الفني والإداري والدعم الكبير الذي يجدونه من القيادة العامة لشرطة دبي مما أسهم في الحصول على أفضل النتائج والمضي قدماً نحو التتويج بلقب بطولة العالم 2021 وإهداء شرطة دبي اللقب الكبير.

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