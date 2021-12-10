الشطرنج «عبقرية أم جنون».. كتاب جديد في المكتبة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضيف إلى المكتبة الرياضية كتاب جديد بعنوان «لعبة الملوك عبقرية أم جنون وأثرها على مناحي حياتنا»، للدكتورة منى اللبودي، الخبيرة في لعبة الشطرنج على الصعيد الفني بحكم عملها مدربة بنادي الشارقة للفتيات للشطرنج واتحاد اللعبة وعضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري، كما ترأست بعثة منتخب مصر للشطرنج خلال البطولة الدولية التي اختتمت مؤخراً في دبي.‏

وتقول الدكتورة منى اللبودي: الكتاب علمي ثقافي وجديد من نوعه، ويهدف إلي معرفة أسرار هذه الرياضة الذهنية وفوائدها، ومكثت في إعداده وتأليفه أكثر من عام ونصف العام في بحث متواصل لعرض الحقائق من منطلق علمي ودراسات ‏تمت بالفعل في بلاد مختلفة من العالم، بهدف الوصول إلى تأثير الشطرنج على أهم عضو في أجسادنا وهو ‏‏«الدماغ» وعلى النواحي النفسية والصحية والتعليمية، بل وعلى أوجه الحياة المختلفة بشكل علمي حتى لا يكون ‏كلاماً مرسلاً دون أدلة ودراسات.‏ ولعبة الشطرنج لُعبة الموهوبين والأذكياء، ومن أكثر الألعاب عراقةً وتشبعاً بالفكر والثقافة، حيث إنها مزيج ‏من الرياضة والفكر العلمي والعناصر الفنية، مثلها مثل سائر العلوم والفنون، والتي تعتبر مقياساً لتقدم الأمم ‏وحضارتها، ولذلك اعتبرت اللعبة الأعلى تقييماً في عام 2020 متواكبة مع العصر الرقمي التي زاد من ‏انتشارها ومضاعفة عدد لاعبيها حول العالم من جميع الفئات العمرية حتى وصل إلى 700 مليون لاعب. ‏

وتضيف الدكتورة منى اللبودي: يضم الكتاب 4 أبواب شيقة ومدعمة بالدراسات الأجنبية والعربية، ويتطرق الباب الأول إلى ‏أساطير الشطرنج الرائعة كأنها قصص ألف ليلة وليلة، والباب الثاني أثر الشطرنج على الدماغ والصحة ‏النفسية وهل له علاقة بالجنون، واستخدامه في العلاجات النفسية والحركية، والباب الثالث يتناول أثر الشطرنج ‏على العلوم والرياضة والمهن المختلفة، والباب الرابع يظهر العلاقة بين الشطرنج والحياة بكل ما تحمل من ‏معنى حتى تأثيره على أذواقنا وملابسنا.‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز