أحمد بن حمدان آل نهيان: هدفنا صناعة أجيال أولمبية للشراع والتجديف الحديث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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وجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى القيادة الرشيدة، بعد اعتماده لرئاسة الاتحاد في الفترة 2020-2024، مشيداً بما شهدته الرياضات المندرجة تحت الاتحاد من تطور وارتقاء للأعلى وتميز في الفترة الماضية، وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان على أن الفترة المقبلة ستشكل تحدياً كبيراً للاتحاد من أجل العمل على تطوير وصقل رياضات متعددة للمشاركة في البطولات والمحطات الأولمبية، والتي يمتلك أبناء الإمارات الكعب العالي من خلالها.

وقال: سيكون أمامنا عمل كبير للقيام بصناعة أجيال ومواهب إماراتية شابة قادرة على تمثيل الإمارات في الرياضات الأولمبية في فئات الشراع والتجديف الحديث، بالإضافة إلى المواهب الموجودة حالياً في مختلف الأندية، والتي لا بد وأن نعمل على صقلها أيضاً وتطويرها، نحن في حاجة إلى جيل أولمبي يكون جاهزاً مع التحديات القادمة، ويشارك ليس لمجرد المشاركة فقط وإنما لحصد المراكز الأولى.

وأوضح الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أهمية التعاون الكبير بين الأندية المختصة ومدارس الشراع الحديث في الدولة لوضع الاستراتيجية الثابتة للفترة المقبلة والعمل على تحقيق كل الأهداف بما يتوافق مع طموحات الرياضة الإماراتية البحرية في هذا المجال. وقال: كلنا ثقة بأن جميع الأندية والمدارس ولجان الشراع بأنواعها ستعمل معاً على تحقيق الاستراتيجية التي سيتم وضعها والسعي لتحقيق أبرز أهدافها، ونحن في الاتحاد سنقدم الأفضل دوماً لدعم الرياضة البحرية الحديثة وتطويرها للأفضل.

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