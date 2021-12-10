شباب الأهلي إلى النقطة 23 في دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حافظ فريق شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام لدوري كرة السلة بنهاية الجولة 12، بوصوله للنقطة 23 بعد فوزه المستحق على ضيفه الوصل بفارق 19 نقطة وبنتيجة «97-78»، كما فاز الشارقة على ضيفه النصر «88-67»، والبطائح على ضيفه الوحدة «74-71»، في مباراة احتاج فيها أصحاب الضيافة إلى الحسم في الشوط الإضافي «14-11»، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «60-60».

وعزز شباب الأهلي صدارته بفارق نقطتين عن ملاحقه الشارقة، وأكد البطائح جدارته في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل في المركز الرابع، وحافظ النصر والوحدة على شراكتهما في المركز الأخير برصيد 15 نقطة لكلٍ منهما.

وتمكن شباب الأهلي من تحقيق انتصاره على الوصل بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع «28-17 و28-24 و20-15»، فيما اكتفى الوصل بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «22-21».

ولم يجد الشارقة صعوبة في حسم لقائه أمام النصر، بعد أن أحكم قبضته على نتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الرابع، «22-19 و24-15 و26-17»، فيما انتهى الربع الثاني بالتعادل «16-16»، وكاد البطائح أن يدفع الثمن غالياً رغم تفوقه في الربعين الثاني والثالث «24-14 و15-10»، بعد أن نجح الوحدة في استهلال المباراة بنيله الأفضلية بنتيجة الربع الأول «16-15»، وأتبعها بفرض التعادل مع نهاية الوقت الأصلي بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «20-6»، ليذهب الفريقان لشوطٍ إضافي مدته 5 دقائق، تمكن فيها البطائح من التفوق «14-11» والفوز بالمباراة.

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