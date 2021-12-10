مشاركة فاعلة للإمارات في عمومية «دولي التنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس وعضو الاتحاد الآسيوي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، مطلع الأسبوع الحالي بمشاركة ممثلي الكثير من دول العالم.

وشهد اجتماع دولي التنس بحث عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة التي تهدف لتطوير رياضة التنس في العالم، مثنياً على الجهود التي بذلتها الإمارات خلال الفترة الماضية لجائحة كورونا بإقامة الكثير من البطولات التي توقفت في دول العالم لتقام في دبي بالاستفادة من الإجراءات الاحترازية المميزة التي وفرتها الإمارات مما عزز من الروزنامة المحلية والدولية، ومنها التصفيات المؤهلة لبطولة استراليا المفتوحة في أبوظبي ودبي ومنافسات بطولة WTA في أبوظبي، وبطولات تنس الشاطئية التي أقيمت بالتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس مما قاد لمكاسب تنظيمية وفنية راقت للمشاركين في كل من دبي ورأس الخيمة.

تواصل

وكشف ناصر المرزوقي عن أنه تم التواصل مع ممثلي بعض الاتحادات الدولية لمزيد من التعاون لمواصلة تطور التنس في العالم، وأن لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي بحثت إمكانية تنظيم بطولة كبرى بتنس الشاطئية في العام المقبل. وأكد المرزوقي أنه سيتم بحث ذلك خلال الفترة المقبلة ضمن أجندة الموسم المقبل، معرباً عن سعادته بإشادة دولي التنس، ووعد بالمزيد من العمل الفاعل لتطوير رياضة التنس في العالم عموماً وفي الإمارات بشكل خاص، وبما يسهم في المزيد من النجاح في المستقبل.

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