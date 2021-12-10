رايكونن يتعرض لحادث بسيط في حصة التجارب الثانية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعرض الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فريق ألفا روميو، إلى حادث بسيط خلال التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي أقيمت اليوم الجمعة، على حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وخلال اللفة الأخيرة من التجارب اصطدمت مؤخرة سيارة رايكونن بالجدار الجانبي وذلك بعد تعرضه لانزلاق الإطارات الخلفية عند المنعطف الرابع عشر ليرفع العلم الأحمر الذي أنهى التجارب رسمياً.

ولم يتعرض رايكونن لأذى وخرج من سيارته سليماً، إذ جاء الاصطدام بسيطاً الجدار خاصة في ظل معايير الأمان والسلامة المتوفرة في حلبة مرسى ياس، فيما تعرضت سيارته لبعض الأضرار.

ويخوض رايكونن سباقه الأخير في عالم الفورمولا 1، إذ سيكون سباق أبوظبي الختامي لصاحب الـ 42 عاماً بعد مسيرة امتدت إلى 20 عاماً في سباقات الفورمولا 1 خاض خلالها 348 سباقاً وتوج بلقب بطولة العالم عام 2007 مع فريق فيراري.

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