هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية لسباق أبوظبي للفورمولا1

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تصدر البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، التي جرت اليوم الجمعة، بعدما حقق الزمن الأسرع متفوقاً على منافسه وغريمه على بطولة العالم الهولندي ماكس فيرستابن الذي أنهى الحصة الثانية في المركز الرابع.

ونجح هاميلتون في تحسين أزمنته التي سجلها في التجارب الأولى، إذ سجل أسرع زمن على الإطلاق خلال محاولته الثالثة على إطارات "السوفت" بتوقيت 1.23.691 دفبفة، فيما حل الفرنسي استيبان أوكون، سائق فريق البين رينو ثانياً بفارق 0.343 ثانية عن هاميلتون.

وأنهى فاليتيري بوتاس، والذي يخوض سباقه الأخير مع مرسيدس هذا الموسم وسينتقل الموسم المقبل إلى فريق ألفا روميو التجارب في المركز الثالث.



وبدأ هاميلتون الحصة الثانية من التجارب على إطارات "ميديوم" ولكنه لم ينجح في تحسين أزمنته إلا بعد الانتقال إلى إطارات "السوفت" لتظل الإثارة مستمرة مع منافسه فيرستابن حتى موعد السباق النهائي يوم الأحد المقبل على بطولة العالم للفورمولا1.

وأنهى فيرستابن الحصة رابعاً وبفارق 0.641 ثانية عن هاميلتون وسط معاناة سائق ريد بل بعض الشيء خلال التجارب الثانية، ولكنه سجل أزمنة جيدة على إطارات "الميديوم".

وتقام في الخامسة مساء غد السبت جولة التأهيل التي يتحدد على ضوئها قطب الانطلاق من المركز الأول في السباق الذي يقام يوم الأحد بحلبة مرسى ياس ويتحدد من خلاله بطل العالم للفورمولا 1 2021 بين هاميلتون وفيرستابن.

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