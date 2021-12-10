فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأولى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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سجل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، التي جرت اليوم الجمعة ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 موسم 2021.

وسجل فيرستابن الذي يصارع على لقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه أسرع زمن للفة، إذ سجل 1.25.009 ثانية.

وجاء فاليتيري بوتاس سائق مرسيدس ثانياً في التجارب الحرة بفارق 0.196 ثانية عن فيرستابن، فيما اكتفى بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومنافس فيرستابن الرئيسي بالمركز الثالث في التجارب الأولى بفارق 0.346 ثانية عن السائق الهولندي

وتشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة مرسى ياس منافسة ثنائية بين هاميلتون وفيرستابن على لقب بطولة العالم هذا العام، حيث سيحسم السباق الختامي في أبوظبي لقب 2021.

ويتساوى هاميلتون وفيرستابن في رصيد النقاط في الترتيب العام للبطولة بـ 369.5 نقطة لكل سائق، وهي المرة الثانية في تاريخ الفورمولا 1 التي يحسم فيها السباق الختامي البطولة ويدخله الثنائي المتنافس برصيد متساو في النقاط.

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