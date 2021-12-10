معسكر إعداد لأبطال " زايد العليا "بمركز تدريب المنتخبات المصرية

المصدر: البيان

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استضاف المركز الأوليمبي لتدريبات المنتخبات المصرية بالقاهرة على مدى اسبوعين معسكر اعداد فريقي كرة القدم داخل الصالات من فئة الصم بناديي العين وأبوظبي التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك في اطار الإستعداد لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022 الحافل بالاستحقاقات والذي ينطلق غداً (السبت ) 11 ديسمبر الحالي بمباريات دوري كرة القدم للصم، حيث تقام اولى المباريات الرسمية بين نادي العين لأصحاب الهمم ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم على صالة الأول .

المعسكر يأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الاماراتية والمصرية وتعزيزا للعلاقات المتميزة والتقارب بين البلدين الشقيقين التي شكلت على الدوام نموذجاً متميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب المصرية، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين،

تضمن المعسكر تدريبات مكثفة وحصص بدنية ومحاضرات فنية لرفع معدل اللياقتين البدنية والذهنية، والدخول في الأجواء التنافسية، اضافة إلى تنظيم سلسلة من المباريات الودية مع فرق مصرية من فئة الصم ، شهدت اجواء تنافسية وحماسية وذلك تحت إشراف المدرب الكابتن أحمد العكبري المدير الفني للفريق، وأعضاء الجهاز المعاون، حيث حرص الجانب المصري على تأمين متطلبات المعسكر الذي حقق الأهداف المرجوة منه لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية وتحقيق الانسجام والتجانس بين اللاعبين بمختلف المراكز لاسيما ان كرة القدم داخل الصالات تحتاج إلى تدريبات متخصصة وتكنيك مختلف

وأكدت إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم انها وفرت كافة متطلبات اعداد وتجهيز الفرق الرياضية بالأندية الرياضية الثلاثة التابعة لها نادي ابوظبي ونادي العين ونادي الظفرة لأصحاب الهمم بهدف اعداد ابطال رياضيين قادرين على المنافسة والوصول منصات التتويج في كافة المنافسات المحلةيوالاقليمية والدولية، كما انها عملت على توفير الجو المناسب للاعبي كرة القدم بالناديين ( ابوظبي والعين ) وتهيئتهم بالشكل المثالي في بادرة هي الأولى من نوعها لتأمين التحضير الجيد لمشاركتهم في البطولات سواء رسمية أو ودية وزيادة خبرات لاعبي الناديين من خلال الاحتكاك مع مدارس وفرق رياضية مختلفة .

ووجهت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشكر لوزارة الشباب والرياضة المصرية على تنظيم المعسكر بدقة وحرفية، وشكرت كذلك اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر على انضباطهم والتزامهم واستجابتهم لكافة التعليمات الفنية، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في النواحي التكتيكية.

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