دبي تنظم «الجائزة الكبرى للإبحار» 2022

المصدر: (دبي - وام)

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بسبب موقعها المميز وثراء منظومتها الرياضية، وقع الاختيار على دبي لاستضافة بطولة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي «Dubai Sail Grand Prix» يومي 11 و12 نوفمبر 2022، وهي البطولة التي تنظمها سباقات «SailGP» بالتعاون مع «بي أند أو ماريناز» ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في ميناء راشد.

وستبدأ قوارب الـF50 الحديثة المشاركة في سباق SailGP إبحارها من ميناء راشد الأيقوني، بالقرب من أهم المعالم السياحية لإمارة دبي.

وتعتبر إمارة دبي أحد المواقع السبعة الأولى التي تم تأكيدها ضمن القائمة التنظيمية للموسم الثالث من سباق SailGP، والتي تم توسيعها لتشمل عشر فعاليات وسبعة سباقات كبرى تقام في العام 2022 والباقي في الربع الأول من عام 2023، مع توقع انتهاء الموسم في أبريل 2023.

وتنطلق البطولة للعام الثاني على التوالي في برمودا قبل أن تنتقل إلى شيكاغو في الولايات المتحدة، وبعد نجاح فعاليات الموسم الثاني سيعود سباق SailGP إلى بليموث في المملكة المتحدة في أواخر يوليو وسان تروبيه في فرنسا في سبتمبر، ثم ينتقل في الشهر نفسه إلى قادش في الأندلس بإسبانيا، كما ستكون هناك فعالية جديدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومن بعدها يختتم سباق 2022 في دبي.

ويتضمن سباق SailGP قائمة من أفضل الرياضيين في رياضة القوارب الشراعية كما يستعد السباق للترحيب بفريقين محترفين في موسمه الثالث، هما كندا وسويسرا حيث انضمتا إلى الفرق الحالية من أستراليا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وقال راسل كوتس الرئيس التنفيذي لـ SailGP: يسر SailGP أن تصنع التاريخ في دبي من خلال أول حدث ننظمه في منطقة الشرق الأوسط مع شركة بي أند أو ماريناز في ميناء راشد، ونحن على يقين أن هذا الحدث سيكون بداية شراكة طويلة ومزدهرة حيث ستستمر بطولتنا في توسيع جدول الفعاليات العالمي في موسمها الثالث، كما أننا على يقين أيضا من أن الجماهير في الإمارات ستنبهر بسباقنا الفريد والرائد على مستوى العالم والذي يتميز بمشاركة أفضل الرياضيين في هذه الرياضة.

حدث فريد

وقال حمزة مصطفى الرئيس التنفيذي للعمليات في «بي أند أو ماريناز»: سباق SailGP في دبي يعتبر حدثاً فريداً يساهم في وضع ميناء راشد ودبي كمركز بحري متكامل ووجهة عالمية للسياحة البحرية لعشاق اليخوت والإبحار ومالكي اليخوت الفاخرة وقباطنة السفن والجماهير المحبة لهذا النمط من الحياة، وتعد استضافة سباق SailGP إنجازاً كبيراً لميناء راشد، حيث سنتمكن من إظهار هذه الوجهة للعالم بما في ذلك البنية التحتية للأرصفة المصممة على أحدث طراز ومرافق الضيافة ذات الصلة، وهذه المرافق خير نموذج للترحيب بهذه البطولة الرائعة للإبحار الدولي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ونحن على أبواب 2022 تستقبل دبي وللمرة الأولى في المنطقة الجائزة الكبرى للإبحار في دبي -Dubai Sail Grand Prix - سباق القوارب الشراعية الأكثر تشويقاً في العالم وذلك بالتعاون بين «بي أند أو ماريناز» ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واختيار دبي كأول وجهة في المنطقة لاستضافة هذا الحدث الدولي يعود لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وواجهة بحرية متميزة إلى جانب مراسي القوارب الفاخرة والتجارب المتنوعة التي تقدمها لزوارها كواجهة عالمية رائدة في السياحة البحرية.

وستواصل SailGP تخطي الحدود في تنظيم وترويج الفعاليات العالمية و«السباقات من أجل المستقبل»، بحيث تكون أول منشأة رياضية وترفيهية تهتم بالتغير المناخي، وتعمل SailGP منذ إنشائها عام 2019 على قياس البصمة الكربونية والمساهمة في الحد منها بشكل كامل، وقد رسمت أهدافاً طموحة إستناداً بالعلوم لتساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2025.

وذلك إلى جانب اعتمادها على الطبيعة لتشغيل عمليات أسطولها بشكل كامل بحلول عام 2025 على الشواطئ وفي الماء، كما تلتزم شركة بي أند أو ماريناز بتعزيز الاستدامة والحفاظ على نظافة المحيطات.

وسيكون التنوع والشمولية محل تركيز خلال الموسم الثالث لهذه السباقات وذلك كجزء من إستراتيجية «من أجل رياضة أفضل» الخاصة بـ SailGP، ويشمل ذلك إتاحة الفرص للإناث لتسريع الاندماج في الرياضة وإحداث تغيير إيجابي في هذا المجال.

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