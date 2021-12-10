افتتاح «دولية دبي للمظلات» بمشاركة 350 متسابقاً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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افتتحت رسمياً بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبمشاركة 350 متسابقاً، يمثلون 29 دولة، وتستمر حتى 17 الجاري، بنادي سكاي دايف دبي بالجميرا.

وتتضمن المنافسات 4 مسابقات، هي التزحلق على الماء (المسافة والهدف والسرعة وفري ستايل)، ودقة الهدف والتماسك «الرباعي والثماني»، ويحق لكل منتخب، وفق اللائحة، المشاركة في مسابقة التزحلق بثلاثة متسابقين، فيما يشارك بمسابقة الهدف 5 متسابقين، وفي الرباعي 5 متسابقين، بينهم المصور الجوي، وفي الثماني 9 متسابقين، بينهم المصور الجوي.

وحظي حفل الافتتاح المبسط، باهتمام كبير، باعتباره الحدث الأبرز من نوعه على صعيد المظلات في العالم، بعد جائحة كوفيد 19، وأقيم بالمبنى الجديد لسكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي، وبمشاركة رؤساء الوفود، وكوكبة من المسؤولين عن اللعبة بالاتحاد الدولي للرياضات الجوية، والاتحاد الدولي للمظلات.

ووجّه يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة، ودعمه اللامحدود للرياضات الجوية عامة، والمظلات على وجه الخصوص، ناقلاً تحيات نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية للحضور، وأمنياته بالتوفيق لكافة الوفود المشاركة.

وقال: سعداء في الإمارات أن نحتضن نسخة هذه البطولة، في أعقاب محنة الجائحة التي ألمت بالعالم كله، وسنكون أكثر سعادة، حينما يستمتع كل ضيوف الإمارات، من مشاركين ومنظمين ومتابعين، بمنافسات البطولة.

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