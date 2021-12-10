36 فريقاً و9 تحديات في التصفيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تضمنت فعاليات اليوم الأول من دورة الألعاب الحكومية الثالثة، المُقامة برعاية رسمية من تطبيق «ماي ووش»، التصفيات التأهيلية لفرق الألعاب المجتمعية، حيث تنافس في الجولة الأولى 36 فريقاً، ضمن تسعة تحديات، على أربعة مسارات، وتمثل هذه الفئة، إضافة نوعية، تعزز زخم المشاركة المُجتمعية، والروح الإيجابية للنسخة الثالثة من الألعاب الحكومية، وتعطي دفعة قوية للجهود والمساعي الرامية إلى رفع حجم مشاركة أفراد المجتمع في البطولات والفعاليات الرياضية، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين لياقتهم البدنية وتبنّي نمط حياة صحياً.

وأُجريت أمس التصفيات التأهيلية للمجموعة الأولى لفرق الرجال من فئة الجهات الحكومية. وشهدت التصفيات منافساتٍ قويةً وحماسية، إلا أن تحديد الفرق المتأهلة لفرق الرجال، سيُحسم بعد انتهاء المجموعة الثانية للفرق، مع ختام اليوم الثاني من البطولة.

وتأتي الألعاب الحكومية 2021، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز التداوي الطبي. وتشهد دورة هذا العام، المُقامة في قرية إكسبو، من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، العديد من الفعاليات المصاحبة، والسحوبات على جوائز قيّمة للجمهور، ويمكن متابعة المزيد من المعلومات والأخبار حول فعاليات بطولة الألعاب الحكومية 2021، عبر حسابات البطولة على منصات التواصل الاجتماعي: إنستغرام، وتويتر، وفيسبوك، والموقع الإلكتروني للحدث.

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