حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي في حالة نشاط دائم لخلق الفرص والوصول إلى القمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، انطلاق منافسات الدورة الثالثة للألعاب الحكومية في قرية إكسبو بمقر «إكسبو 2020 دبي»، حيث تضمنت أجندة اليوم الأول مواجهات قوية خلال جولة الألعاب المجتمعية وجولة الرجال من الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقوة المنافسات الافتتاحية التي تعكس التزام الفرق المشاركة بروح التحدي والعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أنّ التحديات التسعة التي تفرّدت بالتركيز على القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي في إطار رياضي تنافسي، تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دبي كقوة مؤثرة على الخارطة الرياضية.

ولفت سموه إلى أن دبي، وفي ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت في حالة نشاط دائم، لخلق الفرص وتحدي المستحيل والوصول إلى القمم في كل المجالات، ومن بينها الرياضة التي باتت أسلوب حياة وثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه على «تويتر»: «شاركت في «الألعاب الحكومية 2021» والتي تقام في قرية إكسبو، بمقر إكسبو 2020 دبي وسعيد بمستوى المشاركة الكبير في فئتي «الألعاب المجتمعية» و«الجهات الحكومية»... الرياضة أسلوب حياة، والتنافس والعزيمة التي لمستها اليوم تعكس روح دبي وعشقها للتميز والحيوية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز