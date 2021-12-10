الاستبعاد وخصم النقاط عقوبة «الحادث المتعمد»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

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من المتوقع أن يواجه هاميلتون وفيرستابن اليوم احتمالات عقوبة خصم النقاط في حالة ارتكاب أحدهما لحادث تصادم متعمد وغير رياضي.

ويدخل هاميلتون وفيرستابن السباق في أبوظبي متساويين في رصيد نقاط البطولة بـ369.5 نقطة لكل سائق ولكن تميل الأفضلية لفيرستابن في حال خرج الثنائي من السباق يوم الأحد بسبب فوزه بـ9 سباقات هذا الموسم مقابل 8 لمنافسه، وهو ما طرح الكثير من الجدل حول إمكانية حدوث اصطدام أو حادث يخرج الثنائي من السباق في أبوظبي.

واصطدم الثنائي ثلاث مرات هذا الموسم مما أثار مخاوف بشأن اللقب الذي يتصارع عليه الثنائي، وإمكانية حدوث اصطدام أو حادث يخرج الثنائي من السباق لتحسم الأمور بناء على عدد السباقات التي فاز بها كل سائق على مدار الموسم.

وأصدر مايكل ماسي مدير السباق في الاتحاد الدولي للسيارات تذكيراً بقانون الرياضة الخاص بالاتحاد والذي يمنح المنظمين الحق في توقيع عقوبة قاسية قد تصل لحد تجريد السائق من البطولة إذا شعروا أن أحد السائقين حاول التأثير على نتيجة السباق في أبوظبي بطريقة غير رياضية.

مبادئ النزاهة

وتشير المادة 12.2.1 إلى مبادئ النزاهة في المنافسة أو السلوك بطريقة غير رياضية ومحاولة التأثير على نتيجة السباق بطريقة تتعارض مع الروح الرياضية، أما المادة 12.4.5 فقد أشارت إلى إمكانية فرض عقوبات أبرزها التعليق لمسابقة واحدة أو أكثر، أو خصم النقاط من المتسبب في الحادث.

وشهدت الفورمولا 1 مثل هذه الحالات سابقاً عندما تم استبعاد بطل العالم السابق مايكل شوماخر من بطولة العالم عام 1997 بعد اصطدامه المتعمد مع الكندي جاك فيلينوف في السباق النهائي في محاولة لإخراج كليهما من السباق والاستفادة من أفضلية شوماخر على منافسه إلا أن الحادثة جاءت بنتيجة عكسية على الأسطورة الألمانية، حيث عوقب واستبعد من السباق فيما أنهى فيلينوف السباق بالنقاط وتوج بطلاً للعالم.

كما فاز شوماخر ببطولة العالم عام 1994 بعد اصطدامه مع دامون هيل في السباق الأخير في ذلك العام لكن تلك الحادثة المثيرة للجدل مرت دون عقوبة.

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