حمدة القبيسي تشارك في «الفورمولا 4 الاستعراضي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تشارك السائقة الإماراتية حمدة القبيسي في السباق الاستعراضي لبطولة فورمولا 4 الإمارات، والذي يقام ضمن فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وتصطف حمدة القبيسي وهي الشقيقة الصغرى لآمنة التي كانت قد فازت بالسباق التحضيري للبطولة عند إقامته في عام 2019، على خط انطلاق السباق في عطلة هذا الأسبوع في حلبة مرسى ياس على متن سيارة فريق بريما باورتيم، بعد أن حققت المركز الرابع على سلم البطولة في موسم 2021.

وتصل حمدة إلى أبوظبي بعد تحقيقها إنجازاً مهماً في مسيرة رياضة السيارات بصعودها منصة التتويج في جولة ميسانو ضمن بطولة فورمولا4 إيطاليا، لتكون أول سائقة إماراتية تحقق هذا الإنجاز، مضيفة ذلك إلى مسيرتها المبشرة بالنجاح.

وتشهد أبوظبي حدثاً حصرياً عالمياً يتمثل بالظهور الأول لسيارات الجيل الثاني المرتقبة T-42 تاتوس فورمولا 4، حين تشارك عشر سيارات لبطولة فورمولا4 الإمارات في سباق استعراضي ضمن استعدادات الفرق والسائقين لانطلاقة الموسم الجديد في شهر يناير.

وتضم قائمة السائقين المشاركين في السباق الاستعراضي مجموعة من السائقين أصحاب المواهب في رياضة سباق السيارات، ومن ضمنهم تشارلي فورتز، وإيدن نيت، وريك كوين، وبالإضافة إلى السائقة الإماراتية الشابة حمدة القبيسي، والذين يشاركون جميعهم في منافسات موسم 2022 من بطولة فورمولا4 الإمارات عند انطلاقها رسمياً في يناير.

وتقام منافسات بطولة «فورمولا4» الإمارات لموسم 2022 على مدار خمس جولات، وتنطلق الجولة الافتتاحية ما بين 12 و14 يناير، وتتواصل مجريات المنافسة وصولاً إلى الجولة الختامية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس ما بين 17 و19 فبراير 2022.

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