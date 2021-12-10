هاميلتون: أركز على تقديم سباق نظيف

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي )

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قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، إن تركيزه الأكبر على إنهاء السباق في أبوظبي بشكل قوي، من أجل التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة، مؤكداً أنه لا يهتم كثيراً بالجدل حول الحسم عن طريق قرارات الاتحاد الدولي للسيارات.

وأضاف بطل العالم 7 مرات، والطامح للانفراد بالرقم القياسي، بعدد مرات الفوز في الفورمولا 1: أركز على الأداء النظيف، ولا ألقي بالاً لأي شيء آخر. (أبوظبي – البيان الرياضي )

وأن تكون المنافسة عادلة بين الجميع، وخاصة مع فيرستابن، بالطبع، سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لي، التتويج ببطولة العالم للمرة الثامنة، وتحقيق إنجاز جديد.

بطاقة

الاسم: لويس هاميلتون

تاريخ الولادة: 7 يناير 1985

الميلاد: ستيفانادج، هيرتفوردشير، إنجلترا

الجنسية: بريطاني

الفريق: مرسيدس

رقم السيارة: 44

سجله في بطولة العالم للسباقات: 287

الانتصارات: 103 (رقم قياسي)

دافع عن ألوان: ماكلارين (2007-2012)، مرسيدس (منذ 2013)

الصعود إلى منصة التتويج: 181 (رقم قياسي)

الانطلاق من المركز الأول: 103 (رقم قياسي)

أسرع لفة: 59 مرة

النقاط: 4147.5 (رقم قياسي)

سباقه الأول: أستراليا 2007 (المركز الثالث)

فوزه الأول: كندا 2007

الفوز الأخير: السعودية 2021

بطل العالم: 7 مرات - 2008، 2014، 2015، 2017، 2018، 2019، 2020 (بالتساوي مع مايكل شوماخر)

حصل على لقب سير من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في ‏‏ديسمبر 2020.

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