التجارب الحرة تدشن صراع هاميلتون وفيرستابن على بطولة العالم للفورمولا 1

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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تتحول أنظار العالم من جديد إلى العاصمة أبوظبي مع بدء فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، والتي تنطلق اليوم على حلبة مرسى ياس في الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 2021. ويختلف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي هذا العام كونه يحسم اللقب ويحدد بطل العالم هذا الموسم، إذ ستتركز الأنظار على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات، والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل مع إسدال الستار على منافسات السباق بعد غد الأحد والإعلان عن بطل العالم في ظل المنافسة التي انحصرت بين الثنائي على البطولة.

وكانت العاصمة أبوظبي شاهدة على تحديد لقب بطولة العالم في ثلاث مناسبات، الأولى عام 2010 وتوجت سيباستيان فيتيل اللقب، والثانية عام 2014 عندما فاز هاميلتون كبطل للعالم للمرة الثانية في تاريخه، والثالثة في عام 2016 عندما توج الألماني نيكو روزبرغ بطلاً للعالم على أرض حلبة مرسى ياس.

وتنطلق الجائزة اليوم بإجراء التجارب الحرة الأولى والثانية، حيث تقام التجارب الحرة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى الثانية والنصف، أما التجارب الحرة الثانية فتقام في الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً.

بينما يشهد يوم غد السبت التجارب الحرة الثالثة، ويعقبها جولة التأهيل المهمة والتي يتحدد على أساسها مركز الانطلاق، إذ يطمح كل سائق لتحقيق أسرع زمن للفة والواحدة للانطلاق من المراكز الأولى، فيما ترتفع وتيرة الإثارة والتشويق مع انطلاق السباق النهائي الذي يقام مساء بعد غد الأحد ما بين الليل والنهار.

تشويق

ويضفي الصراع على لقب البطولة مزيداً من التشويق والإثارة على السباق في جولته الختامية أمام الجماهير من محبي وعشاق سباقات الفورمولا 1، حيث ينتظر أن يكون السباق تاريخياً خصوصاً وأن السائقين يدخلان سباق أبوظبي برصيد متساو في عدد النقاط بـ 369.5 نقطة، ولكن فيرستابن يتصدر فئة السائقين بفارق السباقات التي توج بها عن هاميلتون.

وستكون هذه هي المرة الثلاثين التي يحسم فيها اللقب في السباق الأخير، ولكنها المرة الثانية فقط التي يتساوى فيها سائقان قبل خوض السباق الأخير للموسم، وكانت المرة الأولى في عام 1974 عندما فاز إيمرسون فيتيبالدي سائق مكلارين باللقب متفوقاً على كلاي ريجازوني سائق فيراري.

اللقب الثامن

ويسعى هاميلتون للتتويج بلقبه الثامن، لكي ينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب، حيث يتساوى حالياً مع مايكل شوماخر أسطورة فيراري، في مضمار أبوظبي، الذي شهد فوز هاميلتون في خمس مرات سابقة.

ويسعى فيرستابن، سائق ريد بول، للحصول على أول لقب للعالم في مسيرته، إذ كان فيرستابن استطاع أن يفوز بسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي في العام الماضي، حيث كان هاميلتون حسم التتويج باللقب السابع قبل هذا السباق.

وبرغم أن فيرستابن كان متصدراً الترتيب العام لبطولة العالم بفارق جيد إلا أن لويس هاميلتون استطاع العودة لمعترك المنافسة بقوة في الفترة الأخيرة بعد أن نجح في تقليص الفارق والفوز بالجولات الثلاث الأخيرة في البرازيل وقطر والمملكة العربية السعودية، وتحديداً في السباق الأخير الذي أقيم في جدة وأبقى على آماله في الحصول على اللقب بعد سباق شهد إثارة منقطعة النظير ليصلا إلى الجولة الختامية في أبوظبي متعادلين في النقاط.

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