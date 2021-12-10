متعة وترفيه لأفراد العائلة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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لا تقتصر فعاليات عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي على مجريات الإثارة والمنافسة لسباق الحسم على مسار حلبة مرسى ياس، بل تتعداها إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية في مناطق الواحات، وتقدم مناطق الواحات الأربع الموزعة في أرجاء حلبة مرسة ياس المتعة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار بمجموعة مميزة من الفعاليات المميزة والاستعراضات الترفيهية التي تقدمها مواهب لامعة في عالم الترفيه، ومن ضمنها الاستعراضات الموسيقية الإيقاعية على أداة الهارمونيكا، التي يقدمها المتسابق الفائز بجائزة برنامج إيتالي غوت تالنت، ولوحات ممتعة من العروض الفولكلورية الإيرلندية الراقصة بأسلوب معاصر.

كما تتضمن قائمة العروض المقدمة في مناطقة الواحات، وصلات موسيقية تقدمها جين آند ألفي، فريق الدي جي الوحيد في دبي المكون من منسقتي أسطوانات والشهير الفريق بإحياء الحفلات في أرقى الوجهات في دولة الإمارات، بالإضافة إلى جاسمين آند آرون اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية لبرنامج بريتاين غوت تالنت، وأوبال أوشن، الذي انطلق من مسيرة بدأت بشكل متواضع مع العروض الجوالة في شوارع أستراليا، لتحقيق النجاح مع تقديم الاستعراضات في كبرى المسارح العالمية.

وتستعد نخبة من نجوم عالم الغناء والموسيقى العالميين لإحياء حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، كما تفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الصغار مجاناً اليوم، حيث يمكن لهم مشاهدة سائقي الفورمولا1 يختبرون المسار الجديد لسباق الجائزة الكبرى ضمن الأجواء العائلية الكرنفالية المميزة لتلة أبوظبي الشهيرة عالمياً بإطلالتها الفريدة على كامل المسار المستقيم للحلبة والمنعطفات السريعة من 2 إلى 6، استعداداً لانطلاق السباق الختامي من بطولة العالم الذي يقام مساء الأحد.

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