رايكونن.. الخطوة الأخيرة في عالم الفورمولا 1

المصدر: (أبوظبي - أ ف ب)

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يسجل بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن، ظهوره الأخير في عالم الفئة الأولى من أبوظبي، بعد 20 عاماً من بداياته مع ساوبر في جائزة أستراليا الكبرى عام 2001، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم لطي هذه الصفحة.

وقال: كانت حياتي دائماً في الخارج، هناك أشياء أخرى أكثر أهمية بالنسبة لي من «الفورمولا-1»، راهناً، باتت «الروزنامة» تؤثر على عائلتي بأكملها، لذا أتطلع إلى اليوم الذي لا أخطط لأي شيء.

وسبق لرايكونن حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات في السباقات في البطولة العالمية الغياب عن موسمي 2010 و2011، حيث انتقل لخوض غمار سباقات «ناسكار» وبطولة العالم للراليات.

وبرز رايكونن عندما غادر إلى ماكلارين لخوض غمار موسم 2002، قبل أن يحل وصيفاً مرتين في بطولة العالم، عام 2003 خلف الألماني ميكايل شوماخر، و2005 خلف الإسباني فرناندو ألونسو.

فاز في 21 سباقاً في مسيرته، آخرها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أكتوبر 2018، في عامه الأخير من ثاني فترة له مع فيراري «2014 - 2018».

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