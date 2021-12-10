«ياس» شاهد على انتقالات السائقين

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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اعتادت حلبة مرسى ياس أن تكون الأخيرة لعدد من السائقين مع فرقهم أو تشهد اعتزال البعض الآخر، وتمتد الإثارة إلى عدد كبير من السائقين تطلعاً لبدء موسم 2022 حين تعود رياضة الفورمولا1 بحزمة جديدة من القوانين التقنية.

ويشهد فريق مرسيدس، المتوج بلقب الصانعين للسنوات السبع الماضية، وصول النجم البريطاني الواعد جورج راسل ليحل محل السائق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي يتوجه إلى فريق ألفا روميو بعد خمس سنوات أمضاها مع الصانع الألماني منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2017.

ويسعى بوتاس إلى المساهمة في تطوير قدرة فريق ألفا روميو على المنافسة، وتحقيق تقدم على سلم ترتيب الصانعين مقدماً خبرته بالفوز في عشرة سباقات، وينضم إليه في فريقه الجديد السائق الصيني الشاب غوانيو جاو البالغ من العمر 22 عاماً ليحل محل الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي معلنين انطلاق مرحلة جديدة للفريق.

ومع توجه جورج راسل إلى فريق مرسيديس، يستعد السائق التايلندي أليكس ألبون ليحل محله في فريق ويليامز ويعود إلى سباقات الفورمولا1، بجانب نيكولاس لطيفي، فيما يواصل الفريق مواصلة تقدمه في الموسم القادم مع اعتماد القوانين التقنية الجديدة.

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