استقبال حافل لبعثة شباب أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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حظيت بعثة المنتخب البارالمبي للشباب باستقبال حافل، عقب عودتها من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في البحرين، وكان في استقبالها خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية.

وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة، وحقق لاعبو ولاعبات الغمارات 12 ميدالية آسيوية في الدورة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، وهنأ خالد المدفع القيادة الرشيدة على حصد ثمار الدعم الكبير لهؤلاء الشباب من أصحاب الهمم الذين كانوا مصدر سعادة وفخر لكل شعب الإمارات.

كما بارك للجنة البارالمبية والأندية على هذا النجاح وكذلك أولياء أمور فرسان الإرادة، وقال: تعودنا على الإنجاز من فرسان الإرادة، ولهم كل الشكر والتقدير ولجميع العاملين في اللجنة البارالمبية، ونشعر بفخر كبير لهذا الإنجاز الذي تحقق من خلال حصد العديد من الميداليات الملونة على مستوى الشباب، ونأمل أن يستمر ويتواصل رفع راية الدولة في جميع المحافل.

وأكد محمد فاضل الهاملي أن الإنجاز لم يأتِ من فراغ وتحقق نتيجة للتخطيط والعمل المستمر النابع عن مشاركة العديد من الأطراف شركاء الإنجاز من أندية ومراكز، بالإضافة إلى أسر الأبطال من الشباب. مشيراً إلى أنه بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة أصبحت الرياضة البارالمبية من الرياضات الرئيسة بالإمارات، ودائماً ما تحصد البطولات والميداليات في جميع مشاركاتها بكافة المحافل.

وتابع: أن أهمية المشاركة في الدورة تكمن في إعداد الشباب لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وغيرها من البطولات الكبرى مما يتيح الفرصة لتكوين رصيد من اللاعبين الذين ستكون مشاركتهم في المحافل المقبلة مشرفة للإمارات.

ووجه الهاملي الشكر للقيادة الرشيدة، وكل من أسهم في إعداد ودعم الشباب من أندية وأولياء أمور، بالإضافة إلى داعمي اللجنة البارالمبية الوطنية وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بورياليس وشركة مبادلة.

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