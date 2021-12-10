صراع الأقوياء يحتدم في جائزة «دبي - إكس كات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تتجه الأنظار في الثانية والنصف عصر اليوم، نحو شواطئ جميرا، حيث تحتضن منافسات السباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021 التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ويسدل الستار عليها غداً ، بمشاركة 12 زورقاً و24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

يتقدم كوكبة الفرق المشاركة في البطولة العالمية أبطالنا سفراء الرياضة الإماراتية، حيث يتصدر زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي الترتيب العام برصيد 91 نقطة.

وفي المركز الثاني زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري برصيد 78 نقطة، فيما يحتل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المركز الرابع برصيد 57 نقطة، يليه في المركز الخامس زورق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي وأريك ستارك برصيد 52 نقطة.

وسيكون زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري أول المنطلقين في السباق الأول اليوم، بعدما حقق هدفه أمس بتصدر محاولات أفضل زمن وإحراز أفضل توقيت قدره 02.30.3 دقيقة، متفوقاً على متصدر الترتيب العام للبطولة زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي والذي حل ثانياً في سباق الزمن مسجلاً 02.30.4 دقيقة لتشعل هذه النتيجة منافسة اليوم.

جاء زورق موناكو 6 بقيادة توماسو وبلي وماثيو نيكوليني في المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 02.31.8 دقيقة، بينما حل في المركز الرابع بفارق أجزاء بسيطة عن زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي وحل زورق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي واريك ستارك في المركز السادس.

ويعول سفراء رياضة الإمارات كثيراً على تحقيق الفوز والانتصار اليوم على جميع المنافسين، ومن بينهم زورق موناكو 6 الذي يحتل المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق 17 نقطة عن زورق شرطة دبي 3 صاحب الصدارة، قبل جولة اليوم وبفارق 4 نقاط عن زورق أبوظبي 5 الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام.

وكانت فعاليات جائزة دبي -إكس كات- قد بدأت يوم الأربعاء في موقعها عند مدخل قناة دبي المائية في جميرا بالقرب من شاطئ الشروق.

حيث اكتمل تسجيل الزوارق الانثى عشر وانعقد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين في حين كانت الإثارة على أشدها البارحة -الخميس- مع محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول اليوم وكذلك طافت الزوارق والفرق المشاركة قناة دبي المائية للمرة الأولى في مسيرة كرنفالية بهيجة احتفاءً بالحدث.

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يبلغ إجمالي مسافة السباق الأول اليوم 63.5 ميلاً بحرياً تشمل لفة البداية (ميلين بحريين) و15 لفة حول كورس السباق طول الواحدة (3, 5 أميال بحرية) إضافة إلى لفتين طويلتين طول الواحدة (4 أميال بحرية)

محمد حارب: حدث استثنائي

قال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن منافسات جائزة دبي -إكس كات 2021 تعتبر حدثاً استثنائياً في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، إذ يأتي معلناً التعافي من آثار جائحة كورونا والتي منعت إقامة نسخة عام 2020 لتكون الإمارات المكان الرحب لاستضافة الفعاليات.

وأوضح أن النادي وبإشراف ومتابعة اللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار أكملت كافة الترتيبات لمراحل الحسم اليوم وغداً، ويأمل من خلالها أبطال وسفراء رياضة الإمارات تحقيق أفضل النتائج واستعادة اللقب العالمي في نسخته العاشرة ليكون خير احتفال في عام الخمسين وأعياد الوطن واستضافة معرض (إكسبو 2020 دبي).

الزفين: اللقب هدف زورق شرطة دبي

قال بطلنا عارف سيف الزفين قائد زورق شرطة دبي 3، إن هدف الفريق هو تحقيق اللقب العالمي في بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- والاستفادة من موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 91 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه زورق أبوظبي 5.

وأشاد الزفين بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتشجيعه المستمر لطاقم الزورق الأمر الذي أسهم في شحذ الهمم والاستمرار بقوة في المواسم الماضية وتحقيق أفضل النتائج من خلال المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة العالم -إكس كات.

وأوضح البطل الذي يحمل اللقب العالمي الكبير في النسخ الثانية 2012 والثالثة 2013 والرابعة 2014 والخامسة 2015 والسادسة 2016، أن جائزة دبي تمثل له أهمية كبيرة خصوصاً سباقي اليوم وغداً، متمنياً التوفيق والنجاح في بلوغ هدفه الكبير وإهداء القيادة العامة لشرطة دبي اللقب العالمي للمرة الأولى.

سالم الرميثي: نثق في قدرات زوارقنا

من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، على النتيجة المميزة والزمن الصعب الذي حققه زورق أبوظبي 5 في السباق لكي يكون أول المنطلقين عبر السباق الرئيسي اليوم، حيث قال: حقق زورق 5 المطلوب بالوصول للزمن الأفضل، وبقي أن يواصل النهج نفسه في السرعة العالية وتحقيق المراكز الأولى في السباقين الأول والثاني للجولة من أجل المنافسة على لقب الموسم للبطولة.

والذي ينافسنا من خلاله وبقوة زورق شرطة دبي المتصدر حالياً للترتيب العام، ستكون المنافسة اليوم صعبة جداً والتحدي قوي بين الزوارق ولكن نثق في قدرات زوارقنا وقدرتها على صناعة الألقاب دوماً في أصعب الظروف.

وسجل الرميثي تقديره للمنافسة الجميلة بين الأشقاء خصوصاً زورق أبوظبي وزورق شرطة دبي وزورق الفيكتوري وزورق الكويت في هذه البطولة، لا سيما التحدي الخاص حالياً بين أبوظبي 5 وشرطة دبي 3، حيث قال: نشاهد روحاً جميلة بين المتسابقين في المنافسة على المراكز الأولى ومحاولة اقتناص الأفضل في المشوار، وفي النهاية فإن التنافس على المراكز الأولى دوماً يزيد من جمال وقوة أية رياضة خصوصاً ما بين الأشقاء.

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يشارك في جائزة دبي 12 زورقاً هي: شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي وأبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي وأبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري وموناكو 6 بقيادة توماسو بولي وماثيو نيكوليني وفيكتوري 7 بقيادة أريك ستارك .

ومحمد المطلعي وبريطانيا 8 بقيادة سكوت ويليامز ومارتن كامبيل ونيو ستار 9 بقيادة مخائيل كيتاشيف وديمتري فانديشيف و(222) 10 بقيادة جيوفاني كاربيتيلا ودارين نيكلسون وفوريستي سواردي 16 بقيادة روبيرتو لو بيانو وغيامبابولو مونتافوكي والكويت 17 بقيادة عبداللطيف العماني ومصطفى دشتي وباستا اماتو 22 بقيادة اليفريدو اماتو وساول بوباكو واتش بي أي 96 بقيادة الشقيقين روساريو وجوزابي دي كولا.

نقل مباشر

تقدم مؤسسة دبي للإعلام خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة من خلال البث المباشر والاستديو الخاص لفعاليات جائزة دبي -إكس كات اليوم وغداً، وذلك عبر قنوات دبي الرياضية، حيث من المنتظر أن تشارك قناتا ياس الرياضية والشارقة الرياضية في بث السباق عند الساعة الثانية والنصف.

وأكمل فريق عمل مؤسسة دبي للإعلام بقيادة عبدالخالق آل خميس مدير العمليات في القنوات الرياضية ومحمد سعيد الكتبي مخرج الحدث كافة الاستعدادات لوضع المشاهد الكريم في الصورة من خلال كاميرات المؤسسة المنتشرة حول كورس السباق وبالطائرة العمودية، وسيرافق النقل اليوم استديو خاص من إعداد وتقديم الزميل أحمد عبيد العليلي ولقاءات ميدانية من قلب الحدث مع الزميل راشد النجار فيما يتولى الزميل عبدالله بوزنجال مهمة التعليق على مجريات السباق.

الترتيب العام:

1- شرطة دبي 3 - 91 نقطة

2- أبوظبي 5 - 78 نقطة

3- موناكو 6 - 74 نقطة

4- أبوظبي 4 - 57 نقطة

5- فيكتوري 7 - 52 نقطة

6- نيو ستار 9 - 48 نقطة

7- (222) 10 - 47 نقطة

8- باستا اماتو 22 - 29 نقطة

9- إتش بي أي 96 - 23 نقطة

10- فوريستي سواردي 16 - 22 نقطة

11- الكويت 17 - 14 نقطة

12- بريطانيا 8 - 11 نقطة

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