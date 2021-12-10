أهم سبّاح بريطاني يشارك في «مونديال أبوظبي» للسباحة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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يشارك منتخب بريطانيا في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي تقام في أبوظبي في الفترة من 16 وحتى 21 الجاري، ببعثة تضم كوكبة من نجوم اللعبة يتقدمهم أقوى 13 سباحاً في المملكة المتحدة،.

ويعد مونديال السباحة الأضخم في تاريخ السباحة من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين التي تبلغ 2.8 مليون دولار، ويتصدر القائمة الإنجليزية دنكان سكوت الذي صنع التاريخ بعد فوزه بأربع ميداليات في أولمبياد طوكيو الأخيرة ليحصد لقب أكثر رياضي بريطاني يفوز بميداليات في دورة أولمبية واحدة، وسيكون سكوت ضمن الرباعي المتوج في الأولمبياد.

ويضم بجواره، توم دين، فريا أندرسون ومات ريتشاردز، كما تضم القائمة النجمين الصاعدين إيد ميلدريد وكاتي شانهان، ويأتي ذلك في الوقت الذي اكتفت فيه بريطانيا بالمشاركة بـ 3 سباحين فقط في النسخة الماضية التي أقيمت في الصين، ما يؤكد أهمية مونديال العاصمة الإماراتية والفارق الكبير بينه وبين البطولات التي سبقته.

تاريخ

وتتركز الأنظار على دنكان سكوت أنجح سباح في تاريخ بريطانيا على صعيد المشاركات الأولمبية، بعدما كسب فضية في سباق 200 متر سباحة حرة وفضية 200 متر سباحة متنوعة، وذهبية سباق التتابع 4 مرات 200 متر، وفضية سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوع،وسبق أن نجح صاحب الـ 24 عاماً، في التألق بالألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، وحقق وقتها فضية سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة، وفضية سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوع، كما تم اختياره، أفضل رياضي في اسكتلندا لعام 2018

أما زميله توم دين البالغ من العمر 21 عاماً، فحقق ميداليتين ذهبيتين في ألعاب طوكيو 2020 وتحديداً في سباقي 200 متر سباحة حرة، والتتابع 4 مرات 200 متر حرة، وهو من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السباحة على مستوى العالم.

ونجحت فريا أندرسون «20 عاماً» في تحقيق النجاح بأول مشاركة أولمبية لها في طوكيو 2020، محققة الميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط 4 مرات 100 متر متنوع.

أما مات ريتشارد السباح الواعد وصاحب الـ 18 ربيعاً، فكان أحد أعضاء فريق التتابع الفائز بذهبية سباق 4 مرات 200 متر حرة، وهو السباق الذي استعادت فيه بريطانيا الذهبية الأولمبية في هذا التخصص لأول مرة منذ عام 1908.

وتضم قائمة بريطانيا المشاركة في أبوظبي، إلى جانب هذا الرباعي، كلاً من: لوسي هوب، دانيل جيرفيز، كاميرون كورل، ماكس ليتشفيلد، إدوارد ميلدريد، بين برود، مولي رينشو، آبي وود وكاتي شاناهان.

وقال كريس سبايس مدير الأداء الوطني للسباحة البريطانية، كان هناك الكثير من العروض الرائعة من سباحينا في عام 2021، وستكون بطولة العالم المقبلة بمثابة الفرصة الأخيرة لهم هذا العام لاختبار أنفسهم ضد العالم، حيث توفر طبيعة الأحواض القصيرة فرصاً فريدة لسباحينا لضبط تقنيات ومهارات معينة في السباق.

وأضاف: نستعد لعام بلا توقف في 2022، مع وجود بطولات العالم والبطولات الأوروبية وألعاب الكومنولث، لذلك سيكون من الجيد أيضاً أن يتحد هذا الفريق ويبقى متماسكاً مرة أخرى، مشيراً إلى أن أهم مكاسب طوكيو هي الوصول إلى تقارب الفريق بأكمله، ومساعدة بعضهم البعض، وهو ما يجعلنا نتطلع لبناء تلك الرابطة الحيوية في أبوظبي أيضاً.

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