مزاينة مدينة زايد تبدأ «ترصيص» الإبل المشاركة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تبدأ مزاينة مدينة زايد في مهرجان الظفرة بدورته الخامسة عشرة، اليوم، تركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل المشاركة، ويستمر الترصيص لغاية 12 ديسمبر الجاري في موقع المزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.



يأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 14 لغاية 23 ديسمبر الجاري.



وتستقبل المزاينة الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل بشكل يومي من الساعة السابعة صباحاً وحتى 11 صباحاً، لتركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص)، إذ تعد الشريحة جزءاً من شروط المشاركة، ولا يحق للإبل التي لا تحمل شريحة بالمشاركة في المزاينة.



وستشهد مزاينة مدينة تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم إمارتي.



وتعد مزاينة مدينة زايد المحطة الثالثة في موسم مزاينات أبوظبي، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل مزاينات الإبل في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة.



ويهدف مهرجان الظفرة إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.





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