فيدوسيف بطل كأس حمدان بن راشد للشطرنج السريع

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حصد الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف بطولة الشطرنج السريع إحدى بطولتي كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج، التي أقيمت في مركز دبي للمعارض في «إكسبو2020 دبي»، وانفرد فيدوسيف بصدارة الترتيب العام برصيد 7 نقاط يليه في المركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط هم: البوسني دينيس كادريتش، والأمريكي هانس نيمان، والكازاخستاني رينات جمعباييف.

وأعطى شارة انطلاق مباريات اليوم الأخير من بطولة الشطرنج السريع فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا لدى الإمارات، بحضور سعيد شكري مدير البطولة، كما شهد بشار قوتلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والمجرية جوديت بولغار بطلة العالم السابقة جانباً من المنافسات.

وأسفرت المنافسات عن فوز الروسي فيدوسيف على الأمريكي نيمان في لقاء فض الشراكة في الجولة السابعة وتعادله في الجولتين الثامنة والتاسعة مع الإيراني برهام مقصودلو، والهندي نيهال سارين.

ومن المفارقات التي شهدتها جولات البطولة أن لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن التقى مدربيه الذين أشرفوا على تدريبه في مراحل مختلفة في مشواره، وهم البولندي بارتوش سوتشكو مدرب منتخبنا الوطني السابق والأرميني غابرييل سارغيسيان مدربه في نادي الشارقة للشطرنج سابقاً، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو مدربه الحالي بالنادي، وتمكن سالم من حصد نصف نقطة من مواجهاته معهم كانت أمام البولندي سوتشكو.

تصنيف

ورغم خسارته سباق اللقب إلا أن الأمريكي هانس نيمان حقق تقدماً على صعيد التصنيف الدولي، حيث تمكن من رفع رصيده 86 نقطة، يليه الإسباني سانتوس ميغيل بزيادة 46 نقطة، والهندي نيهال سارين بـ44 نقطة.

وتقدم بطل المسابقة الروسي فلاديمير فيدوسيف 9 مراكز في الترتيب الحالي لتصنيف لاعبي العالم فئة الشطرنج السريع ليحل في المركز الـ30 على العالم.

متابعة

تبَثّ مباريات البطولة مباشرة عبر قنوات نادي دبي للشطرنج في صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المواقع الشطرنجية الشهيرة التي طلبت نقل المباريات عبر منصاتها وهي chess24، chess.com، lichess وتحظى مباريات البطولة بمتابعة واسعة من جمهور اللعبة في العالم، التي تقام بالتزامن مع بطولة العالم للشطرنج، والتي تجمع بين بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن ومتحديه الروسي يان نيبونياتشي، التي وصلت للجولة العاشرة وشارفت على الختام بعد تقدم كارلسن برصيد 6.5 نقاط مقابل 3.5 للاعب الروسي

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