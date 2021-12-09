14 نادياً في كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تقام في الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، لجميع الفئات العمرية، والتي ينظمها اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع نادي اتحاد كلباء، ويشارك في البطولة، 285 لاعباً ولاعبة، يمثلون 14 نادياً، هي شباب الأهلي، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء والشارقة لرياضة المرأة.

ويقام السباق الأول لفئتي السيدات والناشئين لمسافة 6 كلم، والثاني لفئتي الشابات والناشئات لمسافة 4 كلم، فيما يقام سباق فئتي الأطفال بنين وبنات، لمسافة 3 كلم، وسباق فئة الشباب لمسافة 8 كلم، وتختتم البطولة بسباق فئة الرجال لمسافة 12 كلم.

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