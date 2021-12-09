الألعاب الحكومية..سلسلة من التحديات ترسخ روح الفريق الواحد

المصدر: وام تصوير: دينيس مالاري

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الألعاب الحكومية هي مبادرة فريدة من نوعها، تتكون من سلسلة من التحديات البدنية والذهنية. تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأفراد المجتمع.

تتكون الألعاب الحكومية من 9 تحديات صُمِّمَت لتختبر القدرة البدنية والذهنية للفرق المشاركة، وفي كل عام، ندعو الفرق لنحتفي معاً بالعمل الجماعي، والمثابرة، والتنوع، والتسامح.

وتتحدى الألعاب جميع المشاركين وتختبر قدراتهم لأقصى الحدود، وتدفعهم بذلك لتخطّي ما يعتقدونه مستحيلاً، ومن خلال التعاون، تستطيع الفرق المشاركة أن تستثمر تنوع طاقاتها ومهاراتها لتغدو أكثر قوة وثباتاً ومن أبرز الحقائق لهذه اللعبة: اللياقة البدنية والقدرات الذهنية والعمل الجماعي عناصر أساسية لتحقيق الانتصار في الألعاب الحكومية وتضم الألعاب سلسلة من التحديات الذهنية والبدنية التي تتطلب قدرة على التفكير الاستراتيجي والقوة البدنية للتعامل معها.

تقام الألعاب الحكومية 2021 في موقع قرية "إكسبو 2020 دبي"على مدى 3 أيام من 9 إلى 11 ديسمبر تتميّز الألعاب الحكومية بأعلى معايير ومتطلبات السلامة العالمية.

الألعاب الحكومية 2021

تقام الدورة الثالثة من الألعاب الحكومية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية رسمية من MyWhoosh.

وتستكمل الدورة النجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان اللتان تميزتا بمشاركة واسعة من مختلف الفرق التي قدمت عروضاً مميزة فاقت كل التوقعات.

ومن المنتظر أن تكرر دورة الألعاب الحكومية 2021 الاستجابة الكبيرة التي حظيت بها النسختان الأخيرتان والتي أضافت زخماً كبيراً إلى أجندة دبي الرياضية، حيث ساهمت هذه الفعالية في تعزيز روح العمل الجماعي والتأكيد على أهميتها في التغلب على العقبات والعوائق.

وفي نسخة فريدة من نوعها، تضيف دورة هذا العام فئة جديدة لأفراد المجتمع تحمل اسم الألعاب المجتمعية والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات المشاركة في الألعاب إلى جانب فئة الجهات الحكومية.

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