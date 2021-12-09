هاميلتون: أركز على تقديم سباق نظيف في حلبة ياس

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

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قال البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس إن تركيزه الأكبر على إنهاء السباق في أبوظبي بشكل قوي من أجل التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة، مؤكداً أن لا يهتم كثيراً بالجدل حول الحسم عن طريق قرارات الاتحاد الدولي للسيارات.

وأضاف بطل العالم 7 مرات والطامح للانفراد بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز في الفورمولا1 من أبوظبي:" أركز الأداء النظيف بالطبع ولا ألقي بالاً لأي شيء أخر، وأن تكون المنافسة عادلة بين الجميع وخاصة مع فيرستابن، بالطبع سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لي التتويج ببطولة العالم للمرة الثامنة وتحقيق إنجاز جديد".

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