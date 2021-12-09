فيرستابن: لا أتمنى تحديد اللقب في أبوظبي عن طريق حكام السباق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل أنه لا يريد أن يتم تحديد اللقب في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي يوم الأحد المقبل بقرار من قبل حكام السباق، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيق الفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الأولى في تاريخه والتركيز على إنهاء السباق بشكل جيد.

ويعتقد فيرستابن أن الاتحاد الدولي للسيارات عامله بشكل غير عادل في سباق الجائزة الكبرى الأخيرة في المملكة العربية السعودية بعد أن عوقب مرتين من قبل حكام السباق نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فيرستابن في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في حلبة مرسى ياس بأبوظبي:" لا أعرف ما الذي سيحدث بالطبع في السباق الأخير، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي ربما كانت مثيرة للجدل".

وأضاف:" هاميلتون لم يعاقب لإجباري على التماس في الزاوية الأخيرة من المنعطف الثاني ولذلك أشعر بأن الأمر لم يكن عادلاً، كلانا خرج عن المسار وبطريقة ما حكموا أنني كنت المخطئ وهو أمر غير صحيح من وجهة نظري، وحصلت على عقوبة 5 ثوان ساهمت في فقداني السباق في الجولة الماضية".

وتابع:" الشيء الوحيد الذي أريده هو العدالة للجميع، أشعر أنني لم أرتكب أي خطأ".

وشدد فيرستابن على طموحه بأن يخرج سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي بشكل نظيف وتنافس عادل وأن تذهب البطولة لمن يستحقها.

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