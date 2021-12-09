فضية بالغراد لبنات الباليه

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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حقق فريق الباليه المائي بأكاديمية سبيدو في دبي الفوز بالميدالية الفضية باحتلال المركز الثاني في البطولة الدولية، التي أقيمت في العاصمة الصربية بالغراد، خلال يومي 4 و5 الماضيين، محققاً إنجازاً طيباً وسط مشاركة ومنافسات قوية من فرق صربيا وجورجيا وبلغاريا وأوكرانيا وسلوفاكيا، ومثل الأكاديمية اللاعبات لي لي الشاذلي، سلمى طه، سلمى قنديل، هيا يارف، نور يارف، تريسي سافريان.

عبرت المدربة دراجانا تناسيجيفيك عن سعادتها بالنتائج التي تحققت، وبجهد اللاعبات خلال منافسات البطولة ووجهت الشكر إلى هيئة الرياضة، واتحاد السباحة اللذين قدما العديد من التسهيلات للفريق، ليظهر بصورة مشرفة خلال بطولة دولية يشارك فيها نخبة من اللاعبات المتميزات في لعبة الباليه المائي، وتم إعداد لاعبات الفريق بشكل جيد ومشرف لدولة الإمارات، حيث تمت المنافسة مع 5 دول أوروبية متميزة في هذه الرياضة.

وأشادت الدكتورة الخبيرة الشيماء محمد إبراهيم المستشار الرياضي بجمعية النهضة النسائية بدبي، بتميز هذا الفريق وبالمشاركة المتميزة الفردية لعدد من اللاعبات مثل اللاعبة لي لي الشاذلي، التي حصلت على المركز الثاني وسط منافسه قوية من 17 لاعبة مشاركة في السباق، كما أشادت بتميز اللاعبات في هذه الرياضة وحصولهن على مراكز متقدمة في مختلف المنافسات التي شاركت بها، وأنهن قادرات على تحقيق العديد من البطولات والمنافسات بشكل مشرف لدولة الإمارات، بما يتناسب مع سياسة الدولة لإعداد أبطال رياضيين، وقالت: إن تلك البداية الطيبة مشجعة ومحفزة لمزيد من المشاركات القوية خلال الفترة المقبلة وتوسيع المشاركة في مزاولة تلك اللعبة.

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