4 بطولات دولية و20 فعالية متنوعة تشعل المنافسة في نهاية الأسبوع بدبي

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تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية متنوعة من بينها 4 بطولات دولية تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، تشعل المنافسات في مختلف المناطق خلال نهاية الأسبوع الجاري، تتصدرها الألعاب الحكومية وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات"، وكأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج، وبطولة العالم للشطرنج، وغيرها الكثير من الفعاليات.

وتقام منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إلى جانب بطولة "دبي ماستر" الدولية للطيران اللاسلكي الحر، في سكاي دايف دبي والتي تستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، كما تنطلق النسخة الثالثة من منافسات الألعاب الحكومية التي تقام في إكسبو دبي 2020 بمشاركة 137 فريق ضمن الفئة المجتمعية والجهات الحكومية للرجال والسيدات، وتستمر منافساتها حتى يوم السبت 11 ديسمبر.

وتقام الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) 2021، التي تعد صناعة إماراتية خالصة وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 12 زورقا، في شواطئ جميرا على مياه الخليج العربي.

وتتواصل منافسات بطولة كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج، التي تقام عرفانا ووفاء للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وعلى هامش بطولة العالم للشطرنج في أكسبو 2020 دبي، بمشاركة مميزة لنخبة من الاساتذة الكبار يمثلون 23 دولة، يتنافسون على الفور باللقب الغالي، وينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام البطولة على شكل مسابقتين وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، وهما مسابقة الشطرنج السريع من 6 إلى 8 ديسمبر، بينما تقام بطولة الشطرنج الخاطف يوم 9 ديسمبر 2021، وتضم البطولة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين من مختلف القارات.

كما تتواصل أيضًا منافسات بطولة العالم للشطرنج التي يستضيفها إكسبو دبي 2020 حتى 16 ديسمبر الجاري، وتشهد أقوى منافسات في تاريخ البطولة، ويدافع فيها اللاعب النرويجي ماغنوس كارلسن الذي يعد أفضل لاعب شطرنج في العالم حاليًا عن لقبه العالمي للمرة الخامسة ضد اللاعب الروسي المخضرم إيان نيبومنياختشي.

ويقام معرض اللَّياقة البَدَنِيَّة وبناء الاجسام الذي يقام في مدينة دبي للإعلام، وكأس أوروبا لسباق قوارب التنين في الواجهة المائية في ديرة، وسباق سوبر سبورت للجري لاختراق الضاحية في استاد ذا سفنز.

وينطلق سباق الإمارات السبع الخيري للدراجات الهوائية الذي يجول بين جميع إمارات الدولة

ويقام سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات في حديقة زعبيل، وسباق الدراجات الهوائية على الطرق الوعرة في مدينة دبي الرياضية، وبطولة ديستريكت وان للترايثلون التي تقام في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم (ديستركت وان)، وسباق سانتا دبي فستيفال سيتي للجري لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات ويقام في فستيفال سيتي، وبطولة ديزرت باربل كلاسيك لرفعات القوى في نادي ديزرت باربل الرياضي.

كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي ورشة سبيدو 24 الدولية للسباحة، وتقام بطولة البولو المائي في نادي فيستا مار في نخلة جميرا، وتقام بطولة كأس سيمفوني للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، كما تقام بطولة كأس وينستون تشيرتشل الدولية للبولو في فندق ومنتجع الحبتور للبولو، ويقام سباق الجري على المضمار الذي يقام في دبي أوتودروم، كما تقام بطولة تريبيوت للملاكمة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، وبطولة سبارتن البيضاء للملاكمة في فندق جي دبليو ماريت ماركيز، وتقام بطولة بروبليم للملاكمة في قاعة كوكاكولا أرينا دبي في سيتي ووك.

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