سباق الزمن في الجولة الختامية لـ«إكس كات» على شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تبدأ اليوم منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا حتى بعد غدٍ بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم، وينطلق اليوم سباق الزمن الذي يحدد مراكز الانطلاق في السباق الرئيسي الذي سيجري غداً.

ويتقدم كوكبة الفرق المشاركة في البطولة العالمية أبطالنا سفراء الرياضة الإماراتية، حيث يتصدر زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي الترتيب العام برصيد 91 ويأتي بعده في المركز الثاني مباشرة زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري برصيد 78 نقطة، فيما يحتل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المركز الرابع برصيد 57 نقطة، يليه في المركز الخامس زورق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي وأريك ستارك برصيد 52 نقطة.

وأكملت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة التجهيزات لانطلاقة المراحل المهمة والحاسمة في الجولة بداية من اليوم موعد إقامة محاولات تسجيل أفضل توقيت عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وذلك لتحديد أفضلية الانطلاقة في السباق الرئيسي الأول والذي سيقام في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غدٍ.

ومن المنتظر أن تتنافس الزوارق المشاركة في سباق الزمن اليوم على لفة السباق التي يصل طولها نحو 3.5 أميال بحرية، وذلك حسب التعديلات الجديدة في نظام المنافسة، والذي يعتمد على إجراء محاولتين فقط لكل زورق من أجل اختيار أصحاب المراكز الأولى وليس كما كان في السابق عبر مراحل التصفيات. ويسبق سباق أفضل زمن اليوم إجراء التجارب الرسمية الأولى في العاشرة صباحاً ولمدة 75 دقيقة من أجل اختبار المحركات والوقوف على جاهزية الزوارق المشاركة قبل الدخول في مراحل الحسم والمعترك الأخير في التنافس على انتزاع لقب بطولة العالم في نسختها العاشرة هذا العام.

اكتمال الترتيبات

أكد جمال زعل بن كريشان عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة المنظمة، اكتمال كافة الترتيبات لبدء المنافسات.

وقال بن كريشان إن تنظيم هذه البطولة العالمية يأتي استمراراً لجهود النادي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية البحرية منذ تأسيسه عام 1988، حيث كان أول ناد عربي وشرق أوسطي يستضيف بطولات عالمية ومنها بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى عام 1992، ثم ساهم بقوة في تأسيس بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- والتي بدأت من حدث محلي صغير إلى بطولة إقليمية ومن ثم دولية حتى نالت اعتراف الاتحاد الدولي عام 2010، وانطلقت من حينها إلى العالمية من مياه الإمارات.

وأضاف عضو اللجنة المنظمة يسعدنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الترحيب بجميع المشاركين من مختلف بلدان العالم من الكويت وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وأمريكا وأستراليا وموناكو وغيرها من البلدان، متمنين النجاح والتوفيق للجميع خلال المنافسات التي تستمر لثلاثة أيام اعتباراً من اليوم -الخميس- وغداً -الجمعة- وبعد غد -السبت-. ووجه بن كريشان الدعوة إلى الجمهور الكريم للاستمتاع بالتنافس الساخن والكبير على مدار أيام البطولة في موقعها الكائن عند مدخل قناة دبي المائية بالقرب من شاطئ الشروق وتقديم الدعم للأبطال الإمارات الذين ينافسون بقوة على انتزاع لقب النسخة العاشرة.

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