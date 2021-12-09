49 جنسية في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي في نسخته الـ27 خلال الفترة من 12 - 16 ديسمبر، بفندق سوفيتيل أبوظبي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة 195 لاعباً من 49 دولة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وحمدة المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وثانية المزروعي ممثلة شركة أدنوك.

وقال حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان: «فخورون بعد أن أصبح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج أحد أهم الأحداث الشطرنجية على الخارطة الدولية، ومحط أنظار معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم».

وأشادت حمدة المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات التي تستقطب مئات اللاعبين من معظم أنحاء العالم بمختلف مستوياتهم.

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