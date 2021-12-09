محمد بن سلطان بن خليفة: مسؤوليات ضخمة وأهداف كبيرة للرياضات البحرية

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وذلك بعد تعيينه رئيساً لاتحاد الرياضات البحرية.

نقلة نوعية

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بالنسبة له مسؤولية كبرى تتطلب المزيد من الجهد مع فرق العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية على المستويين المحلي والدولي.

وقال: «أهداف كبيرة نتطلع لتحقيقها وننشد أن نوفق في الوصول إلى كل ما سنضعه كي تمضي سفينة الرياضات البحرية للمستويات الأعلى، وكي نحافظ على السمعة القوية للرياضة الإماراتية في قطاع البحر على مستوى العالم ونعظم من إنجازاتنا على كل المحافل».

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على التطور الكبير الذي شهده القطاع الرياضي البحري الحديث والتراثي خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء الإمارات، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

إنجازات

وأضاف: «حققت الرياضات البحرية محلياً وعالمياً خلال السنوات الماضية إنجازات لا حصر لها من الألقاب، ونحن ماضون على النهج نفسه الذي تستمر عليه الرياضة البحرية لتعظيم المكاسب وتهيئة أفضل بيئة لأبطال الإمارات في كل الرياضات البحرية».

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على أهمية التعاون بين الأندية البحرية في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة المقبلة وترسيخ مبدأ فريق العمل الواحد بين الجميع، من خلال تنظيم البطولات على المستوى المحلي وفي مختلف أنواع الرياضات البحرية، وأيضاً تعزيز المشاركات الخارجية سواء في البطولات الدولية أم الأولمبية.

وأكد أن البحر ورياضاته من ضمن محاور تشكيل الهوية الوطنية للدولة، حيث كان ماضياً يعتز به الأجداد، وأصبح حاضراً يمضي به الأبناء مع الأحفاد في مسيرة لا حدود لها، ولا سقف لطموحاتها فيما هو مقبل من الأيام.

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