الإسعاف الوطني في كامل الجاهزية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فيما تزداد وتيرة الحماس مع انطلاق فعاليات السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2021، سيكون الطاقم الطبي للإسعاف الوطني المكون من 60 من كوادر إسعافية مختصة وطواقم مساندة على أكمل جاهزية لتأمين فعاليات السباق العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

ويقدم الإسعاف الوطني الدعم الطبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 للعام الثامن على التوالي.

وأكّد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني على جاهزية الإسعاف الوطني لتوفير التغطية الإسعافية المتكاملة لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، والتي ستقدم على أيدي كوادر إسعافية مؤهلة ولديها خبرات غنيّة في تغطية هذا النوع من السباق.

وحول الاستعداد للسباق، أضاف: تبدأ التحضيرات لسباق الجائزة الكبرى قبل ستة أشهر من موعد انطلاق الحدث، بما يشمل مراحل التخطيط وتقييم المخاطر والتنظيم وتطوير بروتوكولات طوارئ بما يتماشى مع التعديلات التي يشهدها مسار السباق هذا العام، وصولاً إلى تأمين تغطية إسعافية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية للمتسابقين في الحلبة.

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