سباق «كامل العدد» بطاقة استيعابية 100 %

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 عن مبيع جميع تذاكر الحدث العالمي بطاقة استيعابية 100 % ، فيما تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال فعاليات ومنافسات السباق الختامي المرتقب.

وشهدت تذاكر الحدث لهذا العام إقبالاً واسعاً مع عودة الجماهير إلى مدرجات وإرجاء حلبة مرسى ياس لمتابعة مجريات الإثارة في النسخة 13 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1. وكشف المنظمون عن نفاد تذاكر جميع المدرجات في حلبة مرسى ياس نتيجة لإقبال جماهير الفورمولا1 في الدولة ومختلف أنحاء العالم على الحدث الذي تستضيفه أبوظبي.

ويشهد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1 مواجهة حاسمة تجمع ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، مع لويس هاميلتون، من فريق مرسيدس، إذ يصل كل من السائقين إلى أبوظبي وفي رصيد كل منهما 369.5 نقطة، ليخوضا سباقاً حاسماً على مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد، ليتوج من يتفوق فيه على غريمه بلقب بطولة العالم للسائقين.

ولا تقتصر فعاليات عطلة الأسبوع على إثارة سباقات السيارات، إذ تعود حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق في النسخة 13 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لتمتع جمهور الفورمولا1 بأربعة أمسيات متتالية من الحفلات الموسيقية والغنائية، تقام في الاتحاد بارك على جزيرة ياس وتحييها نخبة من أشهر نجوم الغناء العالميين، كما تقدم مناطق الواحات لحاملي التذاكر مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات راقية ومتميزة من الأطعمة والمشروبات.

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