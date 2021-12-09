سيف النعيمي لـ «البيان الرياضي»: حلبة مرسى ياس جاهزة لختام موسم «الفورمولا 1» التاريخي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس بالإنابة، أن الحلبة أنهت استعداداتها لاستضافة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الجولة الختامية من البطولة العالمية، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل بالشكل الذي يجعل ختام البطولة العالمية بمثابة حدث تاريخي، مشيراً إلى أن الحلبة شهدت تطوراً كبيراً وأدخلت تحسينات كثيرة وتعديلات على مسار السباق، إضافة إلى الخدمات المقدمة لجعل تجربة السائقين والفرق وأيضاً المتابعين للسباق فريدة من نوعها، مثلما اعتادت الحلبة في كل عام. وقال النعيمي في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»: «إن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي تعد بالنسبة لنا حدثاً تاريخياً واستثنائياً ليس فقط لأن مصير بطولة العالم سيحسم في أبوظبي، ولكن لأن المتنافسين على اللقب الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون يدخلان السباق برصيد متساو من النقاط وهو ما لم يحدث من أكثر من 40 سنة في بطولة العالم».

وأضاف:«كما أن بطولة الصانعين ستحسم كذلك في أبوظبي في ظل المنافسة الشرسة بين فريقي مرسيدس وريد بل، وهو أمر في غاية الأهمية ويؤكد أن السباق في ياس التي تظهر بحلة جديدة سيكون له رونق مختلف وإثارة منقطعة النظير، نظراً لأن أنظار العالم كلها تتجه صوب أبوظبي لمعرفة من يحسم لقب 2021».

وكشف النعيمي أن التعديلات الجديدة التي أجريت على مسار حلبة مرسى ياس جاءت لتواكب التغييرات التي ستشهدها بطولة العالم للفورمولا 1 اعتباراً من الموسم المقبل 2022، والتعديلات التي ستطرأ على السيارات في العام المقبل. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستضفي المزيد من الإثارة وحدة المنافسة على سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى وزيادة فرص التجاوز للسائقين، مما يؤكد أن السباق الختامي في أبوظبي سيكون حافلاً بالتشويق، لافتاً إلى أن المسار الجديد جاء بعد التعرف على ملاحظات السائقين والفرق وكذلك المشاهدين، ورأينا أنه الوقت المناسب لتعديل مسار الحلبة، خصوصاً وأن الفورمولا 1 تطورت خلال الـ 12 عاماً الماضية منذ أن دخلت الحلبة الفورمولا 1 في 2009.

ملتقى الأبطال

وقال: «حلبة ياس هي ملتقى الأبطال وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى باتت أفضل احتفالية لختام موسم الفورمولا 1، ونحن من جانبنا نسعى أيضاً لتوفير كل عناصر التشويق والإثارة للحدث».

وأضاف: «هذا العام ستكون احتفالية مميزة كون السباق يقام بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالمشاركة في الاحتفالات، حيث سنحتفل في كل أماكن الحلبة بالعيد الخمسين على تأسيس الدولة، سواء في مناطق وواحات الجماهير، كما سيتم الكشف عن مفاجأة في ختام السباق». وأوضح أن نسخة العام الحالي ستشهد عودة حفلات ما بعد السباق لحاملي التذاكر بعدما ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الحلبة وبالتعاون مع الجهات المعنية حريصة على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة للجميع خلال أيام السباق.

سباقات مصاحبة

وكشف أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى ستشهد عودة عدد من السباقات المصاحبة للفورمولا 1 أبرزها سباق الفورمولا 1 والفورمولا 4 التي ستشهد مشاركة السائقة الإماراتية حمدة القبيسي كون الحلبة تعد منصة لتحسين مهارات السائقين وإكسابهم الخبرات وإظهار المواهب الشابة، ونتمنى التوفيق للسائقة الإماراتية وأن تكون تجربة إيجابية من خلال الاحتكاك مع فرق عالمية محترفة. وشدد على أن الحلبة تركز هذا العام على تحقيق الاستدامة وإعادة التدوير للكثير من الأشياء المستخدمة من قبل الجماهير والفرق، معرباً عن سعادته بالشراكة الناجحة مع رعاة السباق الاتحاد للطيران التي ستشارك هذا لعام بإحدى طائراتها «الجرين لاينر» التي توفر أعلى معايير الاستدامة.

وأكد النعيمي أن سباق الفورمولا 1 في أبوظبي سيشهد فتح السعة الإجمالية للحلبة بالكامل، بعدما غابت الجماهير عن السباق في العام الماضي.

منافسة مفتوحة

اعتبر سيف النعيمي أن من الصعب توقع من سيحسم لقب البطولة، وأوضح: «الموسم الحالي في 2021 شهد منافسة شرسة بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون وبالتأكيد يدخلان السباق في حلبة ياس بطموحات الفوز باللقب العالمي، ومن الصعب التكهن بما سيحدث خلال السباق الذي يتوقع أن يكون واحداً من أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا1».

وصول الفرق يزيد الحماس

تزداد وتيرة الحماس في حلبة مرسى ياس مع بداية وصول الفرق ومعداتها استعداداً للسباق الختامي لموسم الفورمولا1 وسباق الحسم على بطولة السائقين والفرق الذي تستضيفه أبوظبي، بعد منافسة مشوقة خاضها السائقان ماكس فيرستابن ولويس هاملتون وفريقا مرسيدس وريد بل على مدار موسم 2021.

ومع وصول فرق الفورمولا1 العشرة إلى أبوظبي، تنطلق الاستعدادات رسمياً لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس، حيث تعج منطقة البادوك بالحركة تأهباً للسباق رقم 22 والختامي لموسم الفورمولا1 لعام 2021.

وتشهد بطولة العالم للفورمولا1 منافسة محتدمة في هذا العام على لقبي السائقين والفرق، وتتجه أنظار عشاق الفورمولا1 في جميع أنحاء العالم إلى حلبة مرسى ياس بمسارها الجديد خلال عطلة هذه الأسبوع لمتابعة مجريات وأحداث سباق الحسم.

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