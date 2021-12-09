برعاية حمدان بن محمد.. دولية دبي للقفز بالمظلات تنطلق اليوم في «سكاي دايف»

المصدر: دبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم الجولة الأولى من منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، التي يشارك فيها 350 متسابقاً، يمثلون 29 دولة، وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بنادي سكاي دايف دبي بالجميرا.

وتعود البطولة لاستئناف منافساتها، بعد توقف دام لأكثر من عامين، بسبب جائحة «كورونا»، كما تقام بالتزامن معها، منافسات «بطولة الخليج»، التي يشارك فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث من المقرر أن تشارك الإمارات، مستضيف البطولة، بـ 3 فرق، 2 منهم في البطولة الدولية، وفريق واحد في البطولة الخليجية.

ووجّه نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه الكبير ورعايته الكريمة للبطولة، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد «الخمسين»، مُرحّباً بضيوف الإمارات، ومتمنياً لهم طيب الإقامة، والتوفيق في المنافسات.

وأشار النيادي إلى أن الفرق الإماراتية الثلاثة التي ستشارك في البطولتين (الدولية والخليجية)، استعدت جيداً، من خلال مشاركتهم مؤخراً في بطولة «السيزم»، والتي أقيمت منذ نحو أسبوعين في قطر، مؤكداً أن حظوظ جميع الفرق المشاركة متساوية، باستثناء الإمارات، مستضيفة البطولة، وروسيا التي أقامت معسكراً تدريبياً في العاصمة أبوظبي، تأقلمت من خلاله على الطقس، ودخلت أجواء المنافسات مبكراً، والتي تتضمن ثلاث مسابقات في دقة الهدف والتزحلق على الماء والتماسك «رباعي وثماني».

كما أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال كافة التجهيزات لانطلاق البطولة، حيث تم تشييد خيم الوفود، التي انتشرت في مسرح البطولة على شكل حدوة، وتحمل أسماء وأعلام وشعارات الدول المشاركة، كما اكتمل وصول منتخبات الدول المشاركة، ومنحت قفزات التدريب، وفق لائحة البطولة.

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