نيابة عن ملك البحرين.. ناصر بن حمد يتسلم «الوسام البارالمبي» الآسيوي

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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تسلم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب «الوسام البارالمبي» الآسيوي نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «البحرين 2021» والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور المتميز الذي تقوم به اللجنة البارالمبية الآسيوية في تنفيذ البرامج والفعاليات والاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية من أجل إبراز قدراتهم ومهاراتهم، والتي قدمت العديد من القصص الملهمة.

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