سباق السلع للمحامل الشراعية اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم، فعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وسيشهد المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إقامة سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي سينطلق أول أيام المهرجان، لمسافة 22 ميلاً بحرياً بمشاركة 102 محمل شراعي، ويعد السباق واحداً من السباقات المهمة لموسم سباقات التراث البحري، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في مدينة السلع.

وتعتبر سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً من أهم فئات سباقات المحامل التراثية.

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